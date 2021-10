지지율 따라 껑충...대선 테마 수혜 종목 확인!

지난 무료종목 추천주 ‘티비씨’ 상한가 달성했네요~

신청하신 분들 모두 축하드립니다~! 후속 종목도 기대해주세요.

▶ 다음 대기중인 대선테마 후속 황제주! 700% 급등 임박 종목 지금 바로 확인! ▶클릭!◀

홍준표 관련 수혜 종목 TOP3 및 보너스 히든종목까지!! 아래 링크에서 확인하세요~

▶TOP3◀한국선재(025550) : 경남밀양, 부산사하구에 부동산 소유, 홍준표 밀양 신공항 정책 수혜주

▶TOP2◀경남스틸(039240) : 도지사 시절 경남스틸 회장과 여러 행사 진행, 경남상공회의소 협의회장 역임

▶TOP1◀ㅇㅇㅇ(*1****) : 홍준표 관련 초특급 상승 입박 종목 10名 한정 ★무료 공개★ ▶클릭◀

국민의힘 2차 컷오프 및 윤석열 악재 영향으로 홍준표 관련주가 강세를 보이고 있습니다.

홍준표 인맥부터 정책까지! 정치테마를 이어 실적까지 높은 알짜배기 ‘이 기업’! 바로 공개합니다~

▶ 하반기 대선주를 휩쓸 초대박 급등 종목! 무료로 공개 합니다! ▶종목 확인하기!◀

포기하지 마세요! 우리와 함께 수익률 신화의 주인공이 되어 보세요! 할 수 있습니다!

“어떻게 돈을 벌고 어떻게 해야 잃지 않는 투자를 하는 건지 깨우쳤습니다. 그냥 계속 감사합니다. 이말 뿐이네요.”

(VIP 서민재 회원 / 34세)

[종목별 수익률 현황]

두산중공업 +142% 수익!

한전기술 +151% 수익!

바이오니아 +169% 수익!

매드팩토 +308% 수익!

에이텍티앤 130% 수익!

상아프론테크 +121% 수익 외 다수 종목 수익 실현중!

[오늘의 관심종목] : 쇼박스 쇼박스 086980 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 290 등락률 -4.51% 거래량 23,210,946 전일가 6,430 2021.10.08 10:30 장중(20분지연) 관련기사 비트코인 6천만원대 돌파... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정특별 한정판! “95조 리비안 상장 … 관련 주 지금 사야할 것” close / 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 23,750 전일대비 3,750 등락률 -13.64% 거래량 6,126,120 전일가 27,500 2021.10.08 10:30 장중(20분지연) 관련기사 바이오주 물리신 분! 해결책 드립니다!"SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요?바이오주 물리신 분! 해결책 드립니다! close / GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,825 전일대비 95 등락률 +3.48% 거래량 4,164,275 전일가 2,730 2021.10.08 10:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일GS글로벌, 2분기 영업익 113억...전년비 21.2% 감소무협, 31대 회장단 출범 "무역의 새로운 방향성 정립할 것" close / 디스플레이텍 디스플레이텍 066670 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 260 등락률 +2.66% 거래량 4,673,123 전일가 9,790 2021.10.08 10:30 장중(20분지연) 관련기사 미르4 흥행 질주!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다!드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!“디스플레이텍” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close / 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,515 전일대비 140 등락률 -3.83% 거래량 1,630,037 전일가 3,655 2021.10.08 10:30 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 왓챠에서 ‘그린나이트’ 29일 단독 공개특별 한정판! 메타버스 ‘단 리포트 1장…’으로 상승? 관련 주 고공 행진!글로벌 OTT 서비스 시장 활성화… K-콘텐츠주 관심↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.