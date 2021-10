석탄 이어 천연가스 원유가격까지 폭등...요동치는 원자재 시장

화력발전 비중 높은 中·인도 전력난

석탄 사재기 경쟁 속 가격 수직 급등

러 푸틴, 가스급등에 구두개입...폭등세 꺾여

美 정부도 "석유수출 금지도 고려" 급등에 대처

[아시아경제 박병희 기자, 이현우 기자] 석탄 가격이 최근 급등한 주 요인은 코로나19로 인한 봉쇄조치와 친환경 정책의 여파로 폐광이 늘어나 공급은 축소된 반면 최근 경기회복에 대한 기대감으로 수요가 급증하면서 수급 불균형이 발생했기 때문이다.

특히 화력발전 비중이 높은 중국과 인도가 전력난을 막기 위해 경쟁적인 사재기에 나서면서 내년까지 석탄 가격은 안정화되기 어려울 것으로 우려되고 있다. 발전용 석탄 공급난과 가격 급등은 제철 산업에까지 영향을 미치며 한국과 일본에까지 도미노 효과를 주고 있다.

석탄뿐 아니라 대체제인 천연가스, 원유까지 덩달아 급등세를 보이면서 원자재 시장 전체가 요동치고 있다. 천연가스 주요 수출국인 러시아는 폭등세를 막기 위해 구두개입에 나섰고, 미국 에너지부는 석유수출금지 조치 가능성까지 내비치는 등 전세계가 에너지 대란에 비상에 걸렸다.

◆중국·인도 사재기 경쟁 속 석탄값 급등

6일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전세계 석탄 생산량은 코로나19 사태 이전인 2019년 대비 5% 이상 감소한 상태다. 코로나19 봉쇄조치와 탄소배출 제한정책에 따라 폐광이 늘어나면서 일시적으로 공급이 크게 축소됐다는 평가다.

공급이 준 것과 반대로 전세계적인 폭염과 코로나19에 따른 재택근무 확대 등 가정용 전력수요는 오히려 크게 늘어나면서 화력발전 비중이 60%를 넘는 중국에 이어 인도까지도 석탄 부족은 심각한 상태다. CNN에 따르면 이날 인도 중앙전력청(CEA)이 집계한 인도 전체 135개 화력발전소 중 75개 발전소에 남은 석탄재고가 5일치 이하, 이중 63개 발전소는 이틀치 정도 남은 것으로 집계됐다.

이에 따라 중국과 인도가 경쟁적으로 석탄 사재기에 나서면서 가격 급등을 부추기고 있다는 분석이 나오고 있다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 올해 1월 이후 중국 정부가 호주산 석탄 수입을 금지한 이후 중국 항만에서 대기 중이던 호주산 석탄 200만t 이상을 인도가 매입해간 것으로 알려졌다. 양국간 수급 경쟁 속에 석탄가격은 앞으로 더 치솟을 것으로 우려된다고 SCMP는 전했다.

코로나19로 지난해 감소했던 산업용 석탄 수요도 늘어나면서 중국과 인도 뿐만 아니라 석탄 사용이 많은 한국과 일본의 제철업계 등에 여파가 예상된다. 무역협회에 따르면 올해 1월부터 8월까지 한국으로 수입된 호주산 석탄 수입금액은 40억6100만달러로 전년동기대비 58.1% 급증했다. 전체 석탄 수입금액도 18.8% 늘어났다. WSJ은 올해 상반기 일본의 호주산 석탄 수입금액도 전년 대비 65% 늘어난 것으로 나타났다.

중국 최대 석탄 생산지인 산시성의 탄광 폐쇄도 석탄 공급망을 더욱 압박하고 있다. 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 이날 중국 산시성 일대 폭우로 인한 홍수와 산사태로 산시성 내 27개 탄광이 폐쇄됐다.

◆푸틴 한마디에 천연가스 일단 진정

천연가스에 대한 발전·난방 의존도가 높은 유럽에서는 천연가스 가격이 천정부지로 치솟으면서 공급부족 우려가 커지고 있다. 이에 주요 수출국인 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령까지 직접 구두개입에 나서 가격 급등세에 제동을 걸었다.

푸틴 대통령은 이날 각료회의에서 "러시아는 항상 의무를 다하는 신뢰할 수 있는 공급자였으며, 천연가스를 포함해 올해 유럽에 보내는 에너지 자원 규모가 역대 최대를 기록할 것"이라며 공급확대를 약속했다.

푸틴 대통령의 구두개입에 유럽 천연가스 가격 기준인 네덜란드 TTF 거래소의 천연가스 선물 가격은 전일대비 9.6% 하락한 104.9유로에 거래를 마쳤다. 4월초 18유로대에서 전날 116.2유로까지 기록하며 급격히 이어져온 수직상승세를 가까스로 꺾었다는 평가다.

WSJ는 천연가스 선물 가격이 이날 푸틴 대통령 발언 직전까지 전장대비 40% 급등하며 162.13유로까지 치솟았다가 푸틴 대통령의 발언 뒤 급락했다고 전했다.

◆원유가 급등에 美 "석유 수출금지 고려"

미국정부는 휘발유가격 급등세를 막기 위해 석유수출 금지조치와 전략비축유(SPR) 방출 등 극단적 대책까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

재니퍼 그랜홈 미 에너지부 장관은 이날 영국 파이낸셜타임스가 주최한 에너지전환전략회의에 참석해 "석유수출 금지조치와 SPR 방출 등 모든 옵션을 검토하고 있다"고 강조했다. 이날 미국 내 평균 휘발유 가격은 1갤런(약 3.78ℓ)당 3.22달러로 2014년 10월 이후 7년만에 최고치로 치솟았다.

