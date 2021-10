티몬, 틱톡과 콘텐츠 커머스 협력체제 구축

틱톡과 업무협약 체결…콘텐츠커머스 경쟁력 강화

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 틱톡과 전략적 파트너십(MOU)를 체결하고 커머스 크리에이터 육성과 콘텐츠 커머스 경쟁력 강화에 나선다고 7일 밝혔다. 틱톡이 국내 이커머스 기업과 협업을 진행하는 것은 이번이 처음이다.

지난 6일 서울 대치동 티몬 본사에서 진행된 협약식에는 티몬 장윤석 대표, 틱톡 글로벌 비즈니스 솔루션 김승연 제너럴 매니저(이하 GM) 등이 참석했다. 이번 협약식은 틱톡의 '이어찍기 챌린지' 영상으로 진행됐다. 틱톡 김승연 GM이 협약서에 서명을 한 후 화면 밖으로 던지면, 장 대표가 협약서를 받아 서명을 하는 형식이다. 협약식 영상은 티몬의 틱톡 계정을 통해 공개됐다. 양사는 이번 업무협약을 시작으로 '숏폼 콘텐츠'에 최적화된 커머스 생태계를 조성하기 위한 협력 체제를 구축해 나갈 방침이다.

이를 위해 양사는 틱톡에서 활동하는 크리에이터들이 커머스와 연계한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원한다. 또 전문 '커머스 크리에이터'를 육성하기 위한 프로그램도 준비 중이다. 틱톡 크리에이터를 대상으로 라이브커머스에 특화된 쇼호스트를 선발·육성하고 티몬 라이브커머스에 출연할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

장 대표는 “전 세계 앱 다운로드 순위 1위를 기록하고 있는 글로벌 기업 틱톡과 협업은 상생을 통한 성공의 단초가 될 것으로 기대한다"며 "티몬의 커머스 인프라 자산과 틱톡의 콘텐츠 DNA의 화학적 결합으로 이커머스 산업에 새로운 한 획을 긋고 도약의 발판을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.

