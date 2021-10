기아, 안전·건강·환경 일터 조성 위한 노사공동 선언식 개최

노사 공동 안전예방수칙 수립…기아 10대 안전수칙 준수



[아시아경제 이기민 기자] 기아 노사가 안전하고, 건강하고, 환경적인 일터 만들기에 함께 노력하겠다고 선언했다.

기아 노사는 6일 경기 광명에 있는 오토랜드에서 최준영 기아 대표이사 부사장, 최종태 전국금속노조 기아자동차지부 지부장 및 각공장과 판매, 정비 등 5개 부문의 노사대표가 참여한 가운데 '안전·건강·환경 일터 조성을 위한 노사공동 선언식'을 개최했다.

기아 노사는 이날 노사공동 선언문을 공개하고 안전사고 예방에 힘써 임직원과 사내 협력사 인원들의 안전, 건강확보 및 환경 보전이라는 시대적 사명을 이행하겠다고 설명했다.

기아는 노사공동 선언문을 각 공장 및 판매, 정비지점 등에 상시 게시할 예정이며 지속적인 노사공동 현장 점검 활동을 펼칠 계획이다.

또한 기아 노사는 중대재해 예방을 위한 '노사공동 안전예방수칙'을 작성해 중대재해 제로화를 통한 사회적 책임 달성을 위해 노력하겠다고 밝혔다.

노사공동 안전예방수칙에는 ▲규정 보호구 지급 및 착용 ▲안전 방호장치 임의 해제·우회 금지 ▲안전벨트 착용, 규정 속도 준수 ▲무인공정 임의출입 금지, 출입시 작업수칙 준수 ▲중량물 들기 작업시 하부 출입 금지 ▲밀폐공간 가스농도 측정 승인 후 출입 ▲전기취급시 전원차단 ▲지정구역 외 금연 ▲작업 전 사전 점검, 허가제 준수 ▲위험행위·요소 발견시 즉시 보고 등 기아 10대 안전수칙이 포함됐다.

기아 관계자는 “노사공동 선언문을 통해 안전하고, 건강하고, 환경적인 일터 만들기에 노사가 적극적으로 협력하기로 다짐했다”며 “앞으로 기아는 ESG(환경·사회·지배구조)경영의 한 축으로서 안전 관리체계를 실현하고 노사가 모든 업무 영역에서 안전이 체질화될 수 있도록 상호 협력할 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr