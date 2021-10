노인빈곤 해소와 공적연금 강화 위한 공동대책위 출범 준비

공무원·교사노조, 공공부문노조, 한국교총, 연금 유니언 등 시니어 단체, 사학연금 관련 단체 등 16개 단체 대표자들 6일 오전 11시 교사노조연맹 회의실에서 모여 (가칭) 노인빈곤 해소와 공적연금 강화를 위한 공동대책위원회(연금 공대위) 구성 합의

[아시아경제 박종일 기자] 공무원·교사노조, 공공부문노조, 한국교총, 연금 유니언 등 시니어 단체, 사학연금 관련 단체 등 16개 단체 대표자들이 6일 오전 11시 교사노조연맹 회의실에서 모여 (가칭) 노인빈곤 해소와 공적연금 강화를 위한 공동대책위원회(연금 공대위) 구성에 합의했다.

내년 3월 대통령 선거 이후 차기 정부에서 국민연금, 공무원연금 개혁 논의가 예상되는 가운데 관련 노동조합과 단체들이 공적연금 강화를 위한 공동대책위 구성을 추진하고 있어 2015년 연금개혁 과정에서 빚어졌던 사회적 파장이 예상되고 있다.

연금 공대위는 6일 대표자 연석회의에서 공대위 구성 결의와 함께 조직체계, 목적 등을 논의, 참여 조직을 대폭 확대해 나가기로 했다.

연금공대위는 향후 노인빈곤 해소와 공적연금 강화, 직역연금 특수성 보장, 소득공백 해소를 위해 조직적 정책적 역량을 모아 나갈 예정이다.

연금공대위를 주관한 이충재 한국노총 공무원교원위원회 위원장은 “경제협력개발기구(OECD) 국가 중 노인빈곤율이 가장 높은 한국이 노후보장에서 가장 중요한 공적연금을 하향 평준화를 하는 데만 골몰하고 있다”며 “노인빈곤 해소와 청년들의 연금 보장을 위해 정부 재정지출을 재조정하는 사회적 합의를 해야 한다”고 주장했다.

연금 공대위는 10월 중 발대식을 하고, 각 당 대선 후보들과 정책간담회와 선거 캠프에 노인빈곤 해소를 위한 정책건의서를 제안하는 등 본격적인 활동을 펼칠 예정이다.

