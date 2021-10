바이오 株의 추락.. 바닥이 없다

[아시아경제 황준호 기자] 바이오주(株)가 날개 없이 추락하고 있다. 바이오주의 추락에 따라 주요 종목을 담은 상장지수펀드(ETF)는 전체 ETF 중 가장 큰 폭의 하락세를 나타냈다.

6일 한국거래소에 따르면 코스피의 1%대 내림세가 시작된 지난달 28일 이후 5일까지 5거래일 간 가장 큰 폭의 낙폭을 보인 ETF는 미래에셋자산운용의 TIGER KRX바이오K-뉴딜로 집계됐다. 무려 14.32%나 빠졌다.

심지어 레버리지 ETF보다 못한 수익률을 보이고 있다. 코스닥 주요 종목의 하락분의 1배가 빠진 코스닥150 레버리지 ETF도 14.17%(NH아문디자산운용, HANARO 코스닥150선물레버리지)가 빠졌는데 이보다 더 낙폭이 컸다.

이 상품은 지난해 10월 한국거래소가 정부의 한국판 뉴딜 종합계획에 힘을 싣겠다고 만든 K-뉴딜 지수 중 바이오 주요 종목들을 담아 만든 지수에 투자하는 ETF다. 출발부터 수익률이 신통치 않아 투자자들의 원성을 샀던 상품인데, 그때(2020년10월7일과 5일 현재)와 비교해도 16.20%나 빠지면서 운용사의 고민도 커지게 됐다.

이 상품에는 삼성바이오로직스(-7.26%), 셀트리온(-20.87%), SK바이오사이언스(-7.98%)를 중심 종목(75%)으로 담고 있는데 모두 큰 폭으로 추락하면서 손실이 커지게 됐다. 직접 투자의 위험을 줄이고자 만든 상품인데 주가가 빠진 종목만 모아 놓은 꼴이 되다 보니, 체감 손실은 더욱 크게 느껴진다. 비슷한 종목에 자금을 대는 KODEX 헬스케어(삼성자산운용, -13.84%)나 TIGER 헬스케어(-13.73%) 등도 상황은 마찬가지다.

오병용 한양증권 연구원은 "바이오 업종은 코스피의 약 8~9%, 코스닥의 약 30%를 차지하는 것으로 추정되지만, 특성상 기대감이 주가의 전부이고 임상 결과에 따라 주가의 향방이 달라지는 업종"이라며 "지난해 코로나19 백신과 치료제에 대한 기대감에 올 상반기도 선방했지만, 진단키트와 백신/치료제, 위탁생산에 대한 모멘텀이 약해지고 있어 연말까지도 보수적으로 보는 것이 합리적"이라고 조언했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr