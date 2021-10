경기도, 학자금대출 연체 청년 지원 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 학자금 대출 장기 연체로 인해 대출이나 취업 등에 어려움을 겪는 청년을 대상으로 학자금대출 상환기간을 늘려주는 '분할상환약정' 지원 사업을 추진한다.

분할상환약정은 원금과 이자를 합친 전체 채무 금액의 5% 정도를 선납하면 상환기간을 현행 10년에서 최장 20년으로 10년가량 늘려주는 제도다. 경기도는 상환기간이 늘어난 만큼 청년들의 신용회복과 경제활동 재진입의 기회가 될 것으로 보고 있다.

도는 한국장학재단과 분할상환약정 체결에 필요한 초기 납입금 최대 100만원을 지원하는 '학자금대출 장기연체자 신용회복 지원사업'을 이달 6일부터 다음 달 15일까지 진행한다고 밝혔다.

지원 자격은 경기도에 1년 이상 계속 거주자(본인) 중 한국장학재단 학자금대출 연체로 인해 신용도판단정보가 등록된(기존 신용불량자) 청년이다.

도는 700여명을 선정해 채무 원리금의 5%로 최대 100만원의 초기 납입금을 지원한다. 도는 이를 위해 총 2억5000만원의 예산을 편성했다.

박승삼 도 평생교육국장은 "이번 사업은 분할상환약정 체결 시 상환기간을 10년 내로 늘리고 연체이자 면제 등의 절차를 밟는 만큼 신용 저하로 대출이나 취업에 어려움을 겪는 도민에게 신용회복의 기회를 주는 것이 핵심"이라며 "많은 도민이 신청해 경제적 위기를 벗어나 채무변제 및 정상적인 경제활동을 수행할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

도는 앞서 지난 5월 한국장학재단과 해당 사업 진행을 위한 업무협약을 체결한 후 보건복지부 사회보장제도 신설 협의, 예산확보 등 사전 준비를 진행했다.

