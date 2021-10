정은경 "노바백스 백신 허가받으면 신규·추가 접종에 모두 사용 검토"

[아시아경제 이정윤 기자] 정부가 미국 제약사 노바백스의 코로나19 백신에 대해 국내 사용 허가가 나오면 미접종자를 위한 신규접종과 접종 완료자를 위한 부스터샷(추가접종) 모두에 사용할 가능성이 있다고 밝혔다.

정은경 코로나19 예방접종대응추진단장은 4일 정례브리핑에서 노바백스 백신 사용과 관련한 질문에 "국내에서 허용되면 미접종자에 대한 1차 접종에 사용될 수 있고, 매년 할 가능성이 있는 추가접종에 모두 사용하는 방안을 검토하고 있다"고 했다.

이어 "노바백스가 자사 백신을 추가접종에 사용할 수 있게 임상시험도 진행하는 것으로 알고 있다"면서 "사용 허가를 받으면 허가 범위 내에서 검토해 접종 계획을 말씀드리겠다"고 말했다.

앞서 노바백스와 백신 4000만회분 구매 계약을 맺었으나, 노바백스가 미국과 유럽에서 아직 사용 승인을 신청하지 않아 국내 도입 계획도 지연되고 있다. 노바백스는 전통적으로 백신 개발에 써오던 단백질 재조합(합성항원) 방식으로 코로나19 백신을 개발했으며, 대규모 임상시험에서 90%의 높은 예방효과를 보였다.

정 단장은 향후 경구용 코로나19 치료제 사용과 관련해서는 "외국 제품과 임상시험 진행 중인 국내 제품을 모니터링하고 있으며, 일부 개발이 진행된 제품에 대해서는 선구매하는 것을 협상하고 있다"고 했다.

투약 범위에 대해서는 "중증이나 사망으로 이행될 가능성이 큰 고위험군에 조기에 투약하게 될 것이고, 사용 허가를 통해 사용범위가 제시되면 중앙임상위원회 논의를 거쳐서 사용 지침을 마련할 것"이라고 설명했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr