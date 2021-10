한밤중 고성방가에 주차갑질…'포르쉐 민폐남'의 최후

[아시아경제 황수미 기자] 아파트 주차장 한가운데 차를 세우거나 늦은 새벽 큰소리로 노래를 부르는 등 이웃에게 피해를 준 포르쉐 차주가 사과했다.

지난 2일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '아파트 미친X 포르쉐 민폐남 후기입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 자신을 '아파트 미친X 포르쉐 민폐남 글쓴이'라고 소개하며 포르쉐 차주로 인해 "주차 자리가 늘 부족하고, 고성방가로 새벽에 잠 못 드는 등 힘든 환경 속에 살고 있었다"고 말문을 열었다.

이어 "나흘 전 제 글을 본 온라인 커뮤니티 회원님들이 큰 도움을 주신 덕분에 포르쉐 차주가 사과하고 아파트에 평화가 찾아왔다"고 감사 인사를 전했다.

A씨는 "어제 포르쉐 차주가 사과문을 자필로 작성한 뒤 복사해 엘리베이터 1~5층 각 세대 문에 붙여놓았다"면서 사과문 사진을 함께 첨부해 올렸다.

사진 속 사과문에는 "저로 인해 손해 입으신 분들에게 사과드리고 싶다"고 적혀 있다. 이어 자신이 수차례 음주 후 고성방가를 한 점, 오토바이와 차 등을 무분별하게 주차한 점에 대해 언급하며 사과했다.

끝으로 "이런 일로 인사드리게 되어 죄송하다. 좋은 이웃 주민이 될 수 있게 노력하겠다. 코로나 조심하시고 가내에 평안하길 바란다"고 마무리된다.

A씨는 "100% 모든 주민이 풀렸다고 볼 순 없고, 정말 반성하는지 알 수는 없겠다"라면서도 "잘못했다는 태도의 사람한테 돌을 던질 정도로 모질게 하는 건 쉽지 않은 일인 거 같아 한번 믿어보고 용서하려고 한다"고 했다.

그러면서 "앞으로 행실 지켜보도록 할 것"이라며 "저희 아파트에 평화를 찾아주셔서 정말 다시 한번 감사하다는 말씀 올린다"고 올렸다.

앞서 지난 29일 A씨는 "새벽만 되면 마이크 들고 소리 지르고, 주차도 이상하게 하는 아파트 주민이 있다"는 글을 작성해 올린 바 있다. 글과 함께 공개된 영상에는 새벽 3시경 큰소리로 노래를 부르는 한 남성의 목소리가 담겼다.

A씨는 "아파트 등록도 안 한 차량이다. 얼마 오지도 않는데 주차비를 왜 내야 하냐고 했다더라. 정작 평균 주 4~5회 이상 주차한다. 비싼 차에 딱지 붙이지 말라고 경비 아저씨들에게 협박한다"고 전했다.

이어 A씨는 주차공간이 아닌 아파트 한가운데 세워진 차량 사진을 공개했다. A씨는 "주차도 항상 맨 끝 두 자리를 차지한다"며 "끝자리 공간이 협소해 빡빡하게 주차하지 않으면 주차할 수 없는 데 항상 애매하게 주차해서 혼자 2칸 차지한다"고 설명했다.

A씨는 "경비아저씨가 (고성에 대해) 경고를 하면 더 크게 뭐라고 한다"면서 "오토바이도 아파트 입구 앞에 세워 휠체어나 유모차 등이 지나가지 못하게 했다"고 했다. 또 "경비아저씨가 지적하면 대각선 가로로 주차해 오토바이 3대 자리를 차지한다"고 토로했다.

