올 3분기 인기 신용카드는…"코로나탓 생활비 혜택이 대세"

카드고릴라 3분기 인기신용카드 톱10

1위, NH농협카드 '올바른 플렉스 카드'

[아시아경제 기하영 기자]올 3분기에도 코로나19 영향으로 전월실적·조건없이 적립·할인해주는 '무조건카드'와 생활비 할인 카드가 인기를 끌었다. 4분기에는 위드코로나 도입이 예상되는 만큼 쇼핑·여행 혜택이 강화된 카드가 소비자들의 관심을 되찾을지 주목된다.

4일 국내 최대 신용카드 전문사이트 카드고릴라에 따르면, 올 3분기 인기 신용카드 1위로 'NH농협 올바른 플렉스' 카드가 선정됐다. 이번 집계는 7?월 1일부터 9월 24?일까지 카드고릴라 웹사이트(PC, 모바일 통합)에서 집계된 각 신용카드 상품조회수와 신청전환수를 기준으로 매겨졌다.

'NH농협 올바른 FLEX 카드'는 올 상반기 신용카드 결산에서 7위였으나 6계단 상승하며 처음으로 1위에 올랐다. 연회비 1만원으로 유튜브 프리미엄, 넷플릭스 등 온라인 스트리밍 업종과 배달 애플리케이션(앱) 등에서 최대 20% 할인된다. 스타벅스, 영화, 교통·통신, 쇼핑 등 생활 밀착 할인도 놓치지 않았다.

2위는 올 상반기 결산 대비 한 계단 하락한 '현대카드 제로 에디션2(할인형)'이다. 무조건 할인 카드의 스테디셀러로, 전월실적과 한도제한 없이 모든 가맹점에서 0.7% 청구 할인되며 생활 필수 영역에서는 1.5% 청구할인 된다.

3위는 '신한카드 더모아'가 차지했다. 결제 금액의 1000원 미만 금액이 투자포인트로 적립되고 배달앱, 디지털 콘텐츠, 통신, 백화점, 해외, 할부 등 생활 밀착 가맹점에서는 투자포인트가 더블 적립된다. 최근 소액 투자 열풍과 함께 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 마음을 사로잡았다.

4위는 자취생 필수 카드 '신한카드 미스터 라이프'가 이름을 올렸다. 월납요금(공과금) 10%, 편의점 10%, 대형마트 10%, 세탁소 10% 등 다양한 생활 할인을 제공하며 올 상반기 결산에 이어 톱 5 진입에 성공했다. 5위는 원하는 혜택 옵션 패키지를 직접 선택할 수 있는 '삼성카드 탭탭오'가 차지했다.

6위는 무조건 할인에 공항라운지 무료 이용 서비스를 곁들인 '우리카드 DA@카드의정석'이, 7위는 모든 가맹점에서 0.7% 적립, 가장 많이 이용한 영역은 5배 자동적립되는 '신한카드 딥 드림'이 차지했다. 쇼핑과 생활 영역에서 할인 혜택을 제공, 높은 피킹률로 인기인 'KB국민 탄탄대로 올쇼핑 티타늄카드'가 8위다. 다양한 형태의 가족을 위한 생활비 카드 '현대카드Z 패밀리'가 9위로 차트에 새롭게 진입했다. 모든 국내 가맹점에서 0.7%, 국내 온라인 가맹점과 해외에서는 1.7% 할인을 제공하는 '하나카드 애니 플러스'가 10위로 톱 10에 재진입했다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "코로나19가 장기화되면서 무조건 카드와 생활비 카드가 꾸준히 대세"라며 "4분기에는 위드코로나 도입이 예상됨에 따라 소비심리가 보다 회복될 것으로 전망되며, 이로 인해 쇼핑이나 여행 관련 혜택을 제공하는 카드들도 주목해볼 필요가 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr