경남 함양군, 맑고 깨끗한 수돗물 공급 … 상수원보호구역 환경정비 완료

맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수원보호구역 중점 관리



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 2021 함양산삼항노화엑스포 기간 방문객의 증가에 대비하고 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 정수장 주변 및 상수원보호구역에 대해 환경정비를 완료했다.

군은 이번 엑스포 행사를 대비해 정수장 주변과 상수원보호구역 일원 잡초 제거 및 쓰레기 수거 등 환경 정화 활동을 했으며, 특히 방문객들이 많이 방문하는 함양 상수원보호구역을 집중적으로 정비했다.

또한 군은 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 상수원수의 수질관리를 위해 상류 8개 지점을 설정해 월 1회 이상 수질검사를 실시하고 있으며, 엑스포 행사 기간 상수원보호구역의 감시를 더욱 철저히 하고 있다.

조영현 상하수도사업소 소장은 “깨끗한 수돗물 공급은 군민의 생활과 건강과 관련된 중요한 사안이며, 또한 이번 엑스포 기간 방문객 증가를 대비해 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

