우미건설, '군산신역세권 우미린 센텀오션' 분양

[아시아경제 류태민 기자] 우미건설이 ‘군산신역세권 우미린 센텀오션’을 분양한다고 1일 밝혔다.

군산신역세권 우미린센텀오션은 전라북도 군산시 군산신역세권 D-2블록에 들어서며 지상 최고 25층, 8개 동, 전용면적 84~101㎡ 660가구로 구성된다. 면적 별로는 ▲84㎡ 404가구 ▲95㎡ 34가구 ▲101㎡ 222가구다.

군산신역세권 택지지구는 108만1821㎡ 규모에 공동주택과 공원, 상업, 교육 등의 시설이 고루 갖춰지는 대규모 택지개발지구다. 가까운 강변로를 통하면 군산 원도심으로도 편리하게 이동할 수 있고 주변으로 서해안고속도로 군산IC, 금강로 등 광역도로망도 잘 갖춰져 있다.

이 단지는 군산신역세권 중심상업용지와 바로 인접해 있어서 향후 생활편의시설 이용이 더욱 용이해질 전망이다. 단지 인근에는 초등학교와 중학교 부지가 있어서 향후 교육환경도 우수해질 것으로 보인다.

단지는 남향 위주의 동 배치로 조망과 채광·통풍이 우수하다. 일부 가구는 테라스 특화설계를 적용했다. 주차장은 지하에 배치됐고 지상공간에는 녹지와 조경시설이 들어선다. 커뮤니티시설로는 실내체육관(하프코트), 피트니스 클럽, 실내 골프연습장 등을 마련됐다. 최상층 게스트하우스와 독서실(남·여), 작은 도서관 등 입주민들의 선호도가 높은 시설도 들어설 계획이다.

