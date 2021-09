SK스토아, 헬렌카렌 프리미엄 라인 선보여…“최고급 소재 활용”

[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 오는 3일 ‘헬렌카렌 더 프리미엄’ 브랜드를 선보이고, 첫 번째 상품으로 ‘영국 문 울100 재킷’을 판매한다고 1일 밝혔다.

헬렌카렌 더 프리미엄은 SK스토아의 첫 패션 자체 브랜드(PB)인 헬렌카렌 론칭 2주년을 맞아 선보이는 프리미엄 브랜드다. 고급 소재와 최신 트렌드를 접목한 프리미엄 브랜드로 품질은 높이고 가격은 합리적인 것이 특징이다.

이번에 선보이는 영국 문 울100 재킷은 180년 이상의 역사와 전통을 자랑하는 세계 3대 트위드 원단사인 영국 아브라함 문의 원단을 사용했다. 해당 상품은 공기 함량이 높아 더 따뜻하고 포근한 착용감을 주는 방모사 울을 사용하였고, 몇 년이고 두고두고 입을 수 있는 트렌드를 타지 않는 스타일로 디자인됐다.

SK스토아 관계자는 “나만의 가치에 집중한 가심비 높은 프리미엄 상품을 찾는 고객이 늘고 있다”며 ”이런 트렌드를 반영해 고품질 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 선보이는 차별화된 라인업을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr