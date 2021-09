[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "시멘트공장, 소각시설 등 대기오염 물질을 다량 배출하는 사업장 30개소에 대해 대기 배출부과금 48억 9200만 원을 부과했다"고 30일 밝혔다.

배출부과금은 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx), 염화수소(HCl), 먼지 등 9 항목 대기오염물질 배출량에 따라 산정 부과한다.

도는 매년 환경오염 저감을 위해 배출부과금을 환원, 투자해 배출사업장의 오염물질 배출량 낮춘다는 방침이다.

