中 진출 카카오엔터, 웹툰 검열 논란에 "정보 제공 차원"

카카오엔터테인먼트가 중국 콘텐츠 시장에 진출하면서 창작자들에게 중국을 자극할 우려가 있는 언행을 자제해달라고 요구해 논란이 일었다. 30일 업계에 따르면 최근 웹툰·웹소설 콘텐츠 제작사에 '중국에 부적절한 발언' 자율심의 가이드를 발송하고 숙지를 당부했다. 여기에는 대만·홍콩·티베트 독립 지지·지원, 역사적 사실의 왜곡·모욕 또는 영웅 열사 비방, 한국과 중국 간 민감한 문제에 대한 공개적 논쟁 등이 포함됐다.

카카오엔터테인먼트는 "중국 정부나 회사 차원의 공식적인 가이드가 아니다. 검열할 의도를 가진 적도 없다"라고 해명했다. "최근 중국 내 전반적인 콘텐츠 시장의 규제가 강화됨에 따라 의도하지 않은 작은 표현이 큰 오해로 번져 작품이 불이익을 받는 사례들을 봤다"라며 "사전에 참고하실 수 있도록 하는 정보 제공 차원에서 공유된 내용"이라고 설명했다. 이어 "실제로 글로벌 기업이 필요에 따라 내부 또는 파트너에게 현지 가이드를 공유하는 사례는 어렵지 않게 찾아볼 수 있다"라며 "CP·작가들이 불이익을 받는 사례가 없길 바라는 노파심이 오히려 불필요한 오해를 일으킨 데 대해 사과드린다"라고 밝혔다.

