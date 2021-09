LX하우시스, 의료용 인테리어 시장 공략 가속화

[아시아경제 황윤주 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 600 등락률 -0.76% 거래량 35,894 전일가 79,200 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LX하우시스, 한샘 인수전 참여 소식에 강세[e공시 눈에띄네] 코스피- 6일LX하우시스, 한샘 인수목적 SPC에 3000억 출자 close 가 30일부터 다음달 2일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2021 K-HOSPITAL FAIR(국제병원의료산업박람회)'에 참가해 다양한 의료시설용 인테리어 자재를 선보이고 있다.

대한병원협회가 개최하는 'K-HOSPITAL FAIR'는 매년 의료산업 관계자 등 관람객 2만여명이 찾는 국내 최대 규모의 보건의료산업 전시회다.

LX하우시스는 이번 전시회에서 강한 내구성을 갖춘 바닥재, 화재 안전성을 확보한 벽장재, 뛰어난 위생성의 인조대리석 등 의료시설용 제품들을 대거 선보였다.

이 가운데 제품의 표면부터 하부까지 동일한 단일층 구조로 되어있어 내구성이 뛰어나고 항균성능 및 내오염성까지 갖춘 의료시설 전용 바닥재 ‘프레리’와 ‘오리진’ 시리즈 제품이 관람객들의 이목을 끌고 있다.

또 ‘그라시아 텍스’ 등 방염성능을 갖춘 벽지와 불이 쉽게 번지지 않고 유해물질 방출량이 적어 한국소방산업기술원(KFI)으로부터 준불연 성능 인정서를 획득한 벽장재 제품 ‘준불연 시트’도 최근 화재안전에 대한 사회적 관심도가 높아지고 있는 만큼 주목을 받고 있다.

이와 함께 고급스러운 인테리어 구현과 뛰어난 위생성·내구성으로 병원 로비 인포메이션 데스크를 비롯해 진료실·수술실 등 다양한 공간에 적용 가능한 인조대리석 ‘하이막스’와 엔지니어드스톤 ‘비아테라’도 많은 호응을 얻고 있다.

여기에 더해 최근 의료시설에도 자연 속 힐링공간을 연출하는 휴게 공간 인테리어가 인기를 끌면서 리얼한 원목 소재 질감에 미끄럼방지 기능을 더한 강화목재 ‘우젠리얼 데크’도 휴게 공간 바닥용 소재로 각광을 받고 있다.

