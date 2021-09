코오롱, 폐마스크 다운사이클링 나선다

이웅열 명예회장, '고고 챌린지' 동참

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱그룹이 친환경 캠페인 '고고챌린지(Go Go Challenge)'에 동참하며 버려지는 일회용 마스크를 재활용한다.

고고챌린지는 올해 1월부터 환경부 주관으로 시작된 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인이다. 코오롱은 ‘일회용 마스크 수거하고(Go), 다운사이클링으로 지구환경 지키고(Go)’라는 슬로건을 내걸고 전사 차원에서 이를 실천하기로 했다.

현재 코로나19 상황이 지속되며 일회용 마스크 폐기물이 하루에 2000만 개씩 배출되고 있지만 폐기방식에 대한 지침이 없을뿐더러 재활용에 대한 논의조차 없는 상황이다. 코오롱은 썩을 때까지 450년이나 걸리는 마스크가 무분별하게 버려지고 있다는 점을 주목하고 다운사이클링을 통해 환경을 생각하고 새로운 가치도 창출할 수 있는 1석2조의 방안을 모색해왔다.

다운사이클링(Downcycling)은 기계적·화학적 공정을 거쳐 다른 형태의 재료로 재가공하는 것을 말한다. 폐마스크를 열분해해 녹여 폴리프로필렌(PP) 왁스 형태의 기능성 화학 첨가제로 만들면 다양한 산업 현장에서 사용할 수 있다. 코오롱은 앞으로도 폐마스크를 다양하게 자원화할 수 있는 다운사이클링 방법을 찾기 위해 지속적으로 노력할 계획이다.

코오롱은 우선 주요 사업장에 폐마스크 수거함을 설치하고 임직원들이 사용한 마스크를 모아 재활용을 진행한다. 임직원들은 마스크의 부속물인 코편(노즈와이어)과 귀끈을 제거하고 지정된 봉투에 담아 수거함에 넣기만 하면 되므로 모두가 쉽게 참여할 수 있다. 코오롱은 순차적으로 범위와 지역을 확대해 나갈 계획이다.

코오롱의 이번 캠페인 참여는 SK텔레콤 박정호 CEO의 지명을 받은 이웅열 코오롱그룹 명예회장이 회사도 함께 동참하면 캠페인의 좋은 뜻을 더 살릴 수 있지 않겠냐고 제안을 해와 이뤄지게 됐다.

이 명예회장은 다음 릴레이 참여 주자로 국내대학 최초 'ESG 위원회'를 신설하고 사회적 책임에 앞장서고 있는 건국대학교 법인의 유자은 이사장을 지목했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr