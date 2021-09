‘보행권 침해’ 유달산 일주도로…‘가로등은 길 막고 휀스설치까지’

비좁은 인도에 장애인, 유모차, 자전거 등 시민 이동불편 제기

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시의 대표관광지인 유달산 일주도로 인도에 최근 휀스가 설치되면서 시민들의 보행권 침해를 받고 있다.

해당 인도는 목포해상케이블카 북항스테이션 주차장 윗길로 가로폭 1m도 채 되지 않는 좁은 보행로다.

특히 비좁은 인도 가운데 가로등까지 자리를 하고 있어 일주도로를 보행하는 시민들에게 늘 걸림돌 같은 구간이라고 정평이 나있다.

이런 불편함이 가중되는 가운데 올해 보행자를 보호하기 위해 길가 휀스(울타리)까지 설치하면서 사실상 보행제한을 시켜버린 상황.

이렇다보니 유모차를 끌고 차도로 이동하는 시민들과 차량이 마주치는 아찔한 상황이 자주 연출되고 있다.

민원을 제기한 목포시민 김 모씨는 “좁은 인도에 가로등이 정 중앙에 떡하니 자리 잡고 있어 평소에도 이동이 어렵다”며 “보행자 보호목적으로 설치한 휀스 때문에 오히려 시민들이 차도로 내몰리고 있는 실정이다”고 비판했다.

일부 시민들은 ‘해상케이블카 북항스테이션 주차장안쪽으로 가로등을 이동 시켰다면 이런 불편함은 없었을 것이다’며 불만을 제기 했다.

해당 사실확인을 위해 목포시 안전총괄과, 공원녹지과, 건설과, 도시계획과, 관광과, 목포해상케이블카 측에 휀스설치에 대한 취재요청을 했지만 설치부서가 아니라는 입장만 내놓았다.

