"'수소 폭발'때도 원전 안전 여부 검증 가능해졌다"

한국기계연구원, 국내 최초 시험 설비 갖춰

고온 고압 고방사능 환경에서 원전설비 안전 검증 가능해져

[아시아경제 김봉수 기자] 원전의 안전성을 놓고 논란이 여전한 가운데, 원전 폭발 등 극한 상황에서의 원전 설비의 안전성을 검증할 수 있는 시험 설비가 구축돼 관심을 끌고 있다.

한국기계연구원은 원자력발전소의 다양한 사고 환경에 맞춰 원전기기의 안전성을 검증할 수 있는 국내 최고 사양의 시험설비를 구축했다고 30일 밝혔다.

기계연의 김대환 부산기계기술연구센터 원전기기검증연구단장 연구팀은 국내 최고 사양의 원전 설계기준사고 환경모사 시험설비 및 국내 최초의 원전 중대사고 환경모사 시험설비를 구축했다. 원전 설계기준사고 환경모사 시험설비는 원전의 대표적인 설계기준사고로 꼽히는 LOCA(Loss of Coolant Accident·냉각재상실사고), MSLB(Main Steam Line Break·주증기관파단) 및 HELB(High Energy Line Break·고에너지배관파단) 등이 발생했을 때 원전 기기의 안전기능을 시험할 수 있는 설비이다.

원전 중대사고 환경에서 기기의 기능을 평가할 수 있는 모사시험 설비도 구축했다. 원전 중대사고란 수소연소를 동반한 사고와 같이 설계기준사고를 초과하는 가혹한 사고를 통칭하는 개념이다. 원전 사고 환경모사 시험설비는 원전기기를 화학살수가 동반되는 200℃, 600kPa 이상의 환경 혹은 순간적으로 630℃까지 상승하는 고온/고압 환경 등에서 평가하기 위해 일반 환경 시험설비와 달리 온도와 압력 등의 환경을 큰 폭으로 변동시킬 수 있어야 한다. 이를 위한 빠른 제어 성능도 필수적이다. 연구팀은 국내 원전기기 검증 및 국산화 선도 경험 그리고 다양한 열유체분야 연구를 바탕으로 새로운 설계를 적용한 시험설비 개발에 성공했다.

김 단장은 "원전기기는 다양한 사고 환경에서도 주어진 기능을 수행할 수 있어야 하고, 이를 실증할 수 있는 사고환경 모사 기술은 원전기기 검증기술의 핵심"이라며 "세계적으로도 엄격한 국내 원전 안전규제를 만족시킬 수 있는 검증기술을 지속적으로 개발하고, 이를 국내 기업들이 활용할 수 있도록 지원하여 국제 시장에서 한국 원전의 경쟁력을 높이는데 기여하겠다"고 말했다.

