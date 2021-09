"참가한 순간 이제 명은 끊겼다"…'이재명 게임'도 등장

참가자가 "화촌데유"말하자, "너무 많은 것 안다"며 총으로 쏴



[아시아경제 강주희 기자] 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'이 큰 인기를 끌면서 이를 패러디한 정치 풍자 게시물이 잇따라 나오고 있다. 곽상도 무소속(전 국민의힘) 의원의 아들 '50억원 퇴직금 논란'을 패러디한 '오십억 게임'과 문재인 정부의 부동산 정책을 비꼰 '문재인 게임'에 이어 이번엔 이재명 경기지사를 비판하는 취지의 '이재명 게임'이 등장했다.

29일 한 온라인 커뮤니티에서는 오징어 게임을 패러디한 이재명 게임 게시글이 화제를 모았다. 오징어 게임은 456억원의 상금을 타내기 위해 빚에 시달리는 사람들이 목숨을 걸고 생존 경쟁을 벌이는 이야기를 담고 있다.

이재명 게임은 "문재인 게임은 프롤로그였다"는 문구와 함께 시작된다. 이어 빨간 후드를 입은 진행 요원은 "자, 주최자가 바뀌었습니다. 이제부터 시즌2 시작합니다"라고 말한다.

참가자가 "20대 대통령은 누구인가요?"라고 묻자, 진행 요원은 "20대 대통령이 아니라 1대 총통"이라고 말한다. 이어 게임 주최자로 이 지사 얼굴이 합성된 인물이 등장해 "이재명 게임에 오신 걸 환영한다"고 말한다.

이어 한 참가자가 "이번에도 생존자들에 대한 보상은 재난지원금뿐인가요?"라고 말하는 장면이 나온다. 다른 여성 참가자는 "제발 부탁드릴게요. 목숨만 살려주세요"라고 호소한다.

이 여성을 본 이 지사로 합성된 게임 주최자가 "아줌마 보니까 누가 생각나네"라고 말하고, 진행 요원들은 이 여성을 갑자기 어디론가 끌고 간다. 이어진 장면에서는 드럼통이 나오고, 참가자는 이를 보더니 "찢어져 있다"고 말한다.

이어진 또 다른 장면에서 한 등장인물이 "이 옆에 있는 식물들은 뭐지?"라고 묻는 말에 누군가 "화촌데유"라고 답하자, 게임 주최자는 "넌 너무 많은 것을 알고 있어"라며 그 인물을 총으로 쏜다. 이 장면은 경기 성남시 분당구 대장동 개발사업 관련 논란을 풍자한 것으로 보인다. '화촌데유'는 대장동 개발사업에 투자하면서 수천억원의 특혜를 받았다는 의혹이 불거진 화천대유자산관리(화천대유)와 발음이 비슷하다.

또 게임 주최자가 참가자들에게 구슬을 건네며 "그 구슬은 여러분들에게 공평하게 주어지는 기본소득"이라고 말한다. 이어 "구슬을 가지고 마을에서 물건을 구입하세요. 결과적으로 마을에 들어온 돈은 없습니다. 그러나 구슬이 한 바퀴 돌면서 마을 상권에도 활기가 돕니다"라고 한다. 이는 과거 이 지사의 기본소득 관련 홍보 포스터에 쓰인 문구를 차용한 것이다.

이어 이를 들은 참가자가 "영감님은 저게 무슨 말인지 이해가 되세요?"라고 말하는 장면이 나오며 이 지사의 기본소득 정책을 비꼬는 듯한 장면이 나온다. 이야기는 "게임에 참가한 그 순간! 이제 명은 끊겼다!"라는 문구의 장면이 나오면서 끝을 맺는다. 이 패러디물은 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에 공유되며 화제를 모으고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr