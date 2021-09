낮잠 자는 금융사 제재안…"조속히 처리해야"

[아시아경제 성기호 기자] 금융위원회가 올해 들어 살펴봤지만 처리하지 못한 금융사 제재안이 8건으로 확인돼 개선이 필요하다는 지적이 나왔다.

국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받아 30일 공개한 자료에 따르면 2019년부터 올해 8월까지 금융위가 두 차례 이상 논의한 금융사 조치안 37건 중 아직 처리하지 못했거나 두 달을 넘겨 처리한 안건은 14건(37%)이었다. 미처리 안건은 총 8건으로 나타났다.

앞서 제재심의위는 삼성생명이 약관에서 정한 암 보험 입원비를 제대로 지급하지 않았다면서 '기관경고'와 함께 과태료·과징금 부과, 임직원에 대한 3개월 감봉·견책 등 조치안을 의결해 금융위로 넘긴 바 있다. 하지만 금융위는 지난 3월 12일 처음으로 이 제재안을 부의한 이후 총 6차례에 걸쳐 논의했지만 아직 처리하지 않고 있다.

디스커버리자산운용 등 3개 금융사에 대한 조치안는 105일째, 교보생명에 대한 종합검사 결과 조치안 일부도 77일째 계류돼 있다.

환매 중단으로 1조원이 넘는 피해를 발생시킨 라임자산운용의 사모펀드(라임펀드)를 판매한 신한금융투자·대신증권·KB증권에 대한 조치안도 이날 기준 217일째 미처리로 남아 있다.

금감원 제재심의위에서 결정된 금융사에 대한 조치안은 금융위 '안건소위위원회'의 사전 검토·조율을 거쳐 정례회의로 올라간다. 금융위원장, 금감원장 등이 참석하는 이 정례회의에서 조치안이 최종 확정되는데, 안건소위가 이를 올리지 않으면 그 기간만큼 금융사에 대한 제재 확정은 미뤄지는 셈이 된다.

강민국 의원은 "투명성이 결여된 비합리적 운영방식 때문에 안건 처리 지연이 발생하는 것"이라면서 "단 4명이 결정을 내리는데도 회의 관련 내용이 비공개에 부쳐지고 회의록조차 없다면 신뢰성이 떨어질 수밖에 없다"고 말했다.

이어 "안건 처리가 지연될수록 제재 대상 금융회사의 로비 개연성이 높아질 수 있다. 피해자 보호를 위해 안건을 조속히 처리하고 안건소위 운영의 투명성을 강화하는 방안이 필요하다"고 강조했다.

