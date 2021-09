서울시 '승용차마일리지' 4년…639억 '석유 수입 대체효과' 거뒀다

서울시 자동차 20대 중 1대 참여…지난 4년간 서울-부산 141만배 거리 감축

이산화탄소 12만 8000톤 감축…여의도 4배 면적 숲 조성 효과

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 ‘승용차마일리지’가 서울시 자동차 20대 중 1대의 참여를 이끌어내며 일상 속 에너지 절약 시민실천운동으로 자리매김하고 있다.

30일 서울시에 따르면 시민들의 적극적인 참여로 지난 4년간 감축한 자동차 주행거리는 총 약 5억 6500만km로 서울-부산 거리(약 400km)의 141만 배에 달한다. 이를 자동차 연료 1ℓ당 평균연비(11.6 km/ℓ)로 환산하면 약 721억 원의 비용을 절감한 것과 같다. 서울시가 승용차마일리지에 투입한 예산(총 82억 원)을 제하면 639억 원의 석유 수입 대체 효과를 거둔 셈이다.

또한 주행거리 감축량을 온실가스 감축량으로 환산하면 이산화탄소(CO2) 배출을 약 12만 8000톤 줄인 것과 같다. 여의도의 41배에 달하는 숲을(1만 1969.8ha) 조성하거나 30년산 소나무 1953만 그루를 심은 것과 맞먹는 효과다.

승용차마일리지의 연도별 가입현황을 보면 2017년 도입 당시 5만 1000명이었던 가입 차량 대수는 8월 말 기준 누적 약 17만 3000대로 약 3.3배 증가했다. 서울시에 등록된 승용차 20대 중 1대가 승용차마일리지에 동참하고 있는 셈이다. 참여한 차량의 연도별 주행거리 감축량도 매년 늘고 있다. 연도별 감축량은 2018년 1억 900만km, 2019년 1억 3700만km, 2020년 1억 6700만km에 이어 올해 8월 말 기준 1억 5100만km으로 나타났다.

주행거리 감축을 실천한 차량 대수도 연평균 40% 이상 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 승용차마일리지를 통한 기후위기 대응에 대한 인식이 확산되면서 승용차 이용을 줄이려는 생활습관이 정착하고 있는 것으로 분석된다. 연령별 감축 실적을 보면 전체 연령의 평균 감축 주행거리는 6386km이었다. 이중 40대가 가장 적극적으로 주행거리 감축에 나섰으며, 차량 이용이 많은 20~30세대는 세대는 주행거리 감축량이 상대적으로 적은 것으로 나타났다.

서울시는 승용차마일리지 가입자 수가 급증함에 따라 마일리지 분야를 확대, 시민들에게 더욱 다양한 혜택을 제공해 에너지 절감과 온실가스 감축 효과를 높인다는 계획이다.

김연지 서울시 환경시민협력과장은 "17만 명이 서울시 승용차마일리지를 통해 온실가스와 미세먼지를 줄이는데 동참하고 있고 매년 참여 규모가 늘어나고 있다"면서 " 지난 4년간 639억원의 석유 수입 대체 효과, 여의도의 41배에 달하는 숲 조성 효과를 냈다는 점에서 에너지 절약과 기후위기 대응 성과가 매우 크다고 볼 수 있다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr