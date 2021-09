"수소로 만드는 鐵" 전세계 철강 전문가 기술개발역량 모은다

[아시아경제 최대열 기자] 전 세계 주요 철강 업체와 협단체, 기관이 모여 수소환원제철 동향과 기술현황을 교류하는 자리가 다음 달 열린다. 수소환원제철은 철광석으로 철을 만들 때 석탄 대신 수소를 쓰는 기술로 탄소배출이 거의 없어 차세대 제철기술로 꼽힌다.

포스코는 29일 기자간담회를 열고 다음 달 6일부터 사흘간 온·오프라인으로 열리는 ‘하이스(HyIS, Hydrogen Iron &Steel Making Forum) 2021 국제 포럼에 관해 설명하는 시간을 가졌다. 김학동 포스코 대표는 "철강업계 탄소중립의 핵심은 탄소 대신 수소를 환원제로 쓰는 수소환원제철"이라며 "다만 현실화되지 않은 기술로 개별 철강기업이 기술을 개발하기에는 막대한 비용이 시간이 든다"라고 말했다.

이어 "수소 환원제철을 현실화하기 위해서는 공동의 협력이 절실하다"며 "세계철강협회를 통해 기술·정보교류를 제안했고 1년 반가량 논의해 이번 포럼을 처음으로 열게 됐다"고 말했다.

철강업은 대표적인 탄소배출 업종으로 꼽힌다. 우리나라에서도 전체 배출량의 17%정도가 철강 단일업종이 차지할 정도다. 2050년 탄소중립을 위해 산업분야는 물론 사회 전반이 같이 나서고 있는 만큼 포스코를 비롯한 철강업계 모두 어깨가 무거울 수밖에 없다.

포스코는 저탄소사회로의 전환을 위해 일찌감치 관련 기술개발에 매진해 왔다. 최정우 포스코그룹 회장이 지난해 4월 전 세계 철강사에 수소환원제철 공동개발 화두를 던진 것도 같은 맥락이다. 최 회장은 "포스코의 ‘카본프리’ 제철기술 전략을 공유하고 수소환원제철 기술개발을 전세계 철강사와 공동으로 개발하는 것을 추진하자"고 요청했다.

같은해 9월 세계철강협회 회원사 투표로 포럼을 열기로 확정했다. 포스코는 12월 사내 기술연구원·국제협력그룹·해외법인 등으로 꾸린 TFT를 구성, 세계철강협회 등 회원사 100여곳에 초청장을 보내는 등 포럼을 준비해 왔다. 다음 달 행사에는 유럽 최대 철강사 아르셀로미탈을 포함해 일본제철 등 철강사 10곳, 유럽·중국 등 철강협회 3곳이 참가한다. BHP·발레 등 원료사 3곳, 에어리퀴드 등 수소관련업체 2곳, SMS 등 엔지니어링업체 5곳 등 총 29개 기관이 참여의사를 밝혔다고 포스코는 전했다.

포스코는 이번 포럼에서 파이넥스 유동환원로 기반의 하이렉스 기술을 공개하는 한편 수소환원제철기술의 개방형 플랫폼 형태로 철강사·전후 산업과의 글로벌 공동개발을 추진키로 했다. 회사 측은 "이번 행사로 ESG(환경·사회·지배구조) 흐름에 맞춰 전 세계 철강사에 탄소중립 실현을 위한 의제를 제시하고 전 세계 그린철강 시대를 주도해나가는 새로운 해결책을 함께 찾을 계획"이라고 전했다.

