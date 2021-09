동작구 이수역 미세먼지 안심 '스마트 쉼터' 조성

이수역 주변에 성인 12명이 동시 이용 가능한 옥외형 미세먼지 쉼터 조성 10월 초 완공... 외부 미세먼지 농도가 높아지면 IoT 센서가 작동 공기 순환 방식으로 미세먼지 차단 ... ▲온열벤치 ▲스마트폰 무선 급속충전기 ▲대기정보 제공 모니터 등 편의시설 함께 설치

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 지하철 4·7호선 이수역 앞에 옥외형 공기청정기인 ‘미세먼지 안심 스마트 쉼터’를 설치한다.

이 사업은 2021년도 주민참여예산사업으로 선정돼 추진하는 것으로 지역주민들 의견을 수렴, 동작대로(왕복 8차선)와 인접해 자동차 배출가스에 취약한 지역인 이수역 12번 출구 인근에 설치한다.

안심 스마트 쉼터는 공기 순환과 정화가 동시에 가능한 야외 쉼터 형태로 ▲가로 5.5m ▲세로 2.5m ▲높이 3.55m 규모, 일반성인 기준으로 최대 12명까지 동시 이용이 가능하다.

작동원리는 외부 미세먼지 농도가 높아지면, 자체 IoT 센서가 자동으로 가동돼 ‘공기밀도 제어기’를 통해 쉼터 내부를 주변의 공기보다 높은 공기밀도 층으로 만들고, 공기정화장치를 통해 정화된 공기를 쉼터 하부까지 전달하는 방식이다.

특히, (초)미세먼지 99% 이상을 저감할 수 있는 에어필터가 들어가 미세먼지로부터 주민들의 노출을 최소할 수 있는 것이 특징이다.

더불어 ▲추위를 피할 수 있는 온열벤치 ▲스마트폰 무선 급속충전기 ▲대기정보 등 각종 생활 정보를 제공할 수 있는 모니터를 함께 설치해 주민들에게 편의를 제공할 예정이다.

구는 미세먼지 스마트 안심 쉼터를 다음 달 초까지 설치할 계획이며, 자세한 사항은 동작구청 맑은환경과로 문의하면 된다.

곽동윤 맑은환경과장은 “미세먼지 안심 스마트 쉼터를 통해 주민들에게 미세먼지를 피할 수 있는 공간을 제공, 숨쉬기 편한 환경을 조성할 수 있도록 확충에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

구는 ▲미세먼지 정보를 실시간 제공하는 미세먼지 신호등 ▲구립 어린이집 스마트 에어샤워 설치 지원 ▲IoT 기반 공사장 비산먼지 모니터링 시스템 운영 ▲미세먼지 바로알기 환경교육 등 미세먼지를 저감하기 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

