"탄소중립 비용 부담…정부가 기업 도와야"

산업계, 2030 NDC 현실여건 고려 당부

"내년 기후대응기금, 기술개발에 투입해야"

[아시아경제 최대열 기자] 산업계가 탄소배출을 줄여나가는 과정에서 필요한 기술개발 등을 위해 정부가 적극 지원해야 한다는 지적이 나왔다. 현재 추진중인 감축 목표량이 기업 입장에선 부담인 만큼 국가적 역량을 더해야 겨우 이룰 수 있다고 보고 있어서다.

대한상공회의소와 탄소중립위원회가 28일 함께 연 간담회에서 업계는 ‘현실적’ 가능성에 기반해 2030 국가 감축목표(NDC)를 짜야 한다고 주장했다. 2030 NDC는 2030년까지 국가온실가스배출량을 2018년 대비 35% 줄이기 위한 로드맵이다.

우태희 상의 부회장은 "2050 탄소중립을 실현하기 위해서는 수소환원제철, 탄소포집활용저장(CCUS) 등 미래기술이 필요하나 2030년까지 해당기술을 개발하긴 어렵다"며 "이는 단기간에 추가적인 감축여력을 기대하기 어렵다는 뜻으로 8년여밖에 남지 않은 2030 NDC는 현실적인 기술수준과 감축여력을 고려해 수립돼야 한다"고 말했다. 이관섭 한국무역협회 부회장은 "철강, 석유화학, 반도체 등 국내 제조업은 국가주력산업으로 수출과 일자리 비중이 막대한 만큼 산업 현실과 글로벌 경쟁력을 고려해 2030 NDC를 수립해야 한다"고 말했다.

개별 기업 차원이 대처가 사실상 불가능한 만큼 정부가 보다 적극 나서야 한다는 의견도 나왔다. 한 기업쪽 참석자는 "기업은 수출 과정에서 탄소중립에 대한 압력을 받고 있으나 탄소중립을 위한 혁신적인 미래기술은 개별 기업이 개발할 수 있는 수준을 벗어난다"며 "탄소중립 과정에서 기술개발과 공정전환에 국가적 역량을 투입해 주길 바란다"고 말했다.

다른 기업 참석자 역시 "탄소중립 관련 기술은 기술개발 성공여부가 불확실하고 막대한 비용이 드는 만큼 정부의 과감한 자금 투입, 세제 지원이 필요하다"며 "2022년부터 조성되는 기후대응기금을 탄소중립 기술개발에 적극 투입하고 기후위기 대응의 중요성을 고려해 탄소중립기술을 ‘국가전략기술’로 포함할 필요가 있다"고 주장했다.

또 다른 기업 참석자는 "국내 기업은 2, 3년 전부터 RE100 참여압박을 받고 있으나 재생에너지 전기는 일반 전기보다 1.5배가량 비싸 현실적으로 어렵다"며 "재생에너지 확산과 국내 기업의 RE100 이행 지원을 위해 송배전망 이용요금 등 추가 비용을 유예해 주길 바란다"고 말했다.

국내 기업의 해외감축 실적을 활용하자나는 의견도 나왔다. 한 기업 참석자는 "국내 기업들은 정부 정책에 맞춰 해외 온실가스 감축사업에 적극적으로 투자해 왔으나 국내 정책 변화, 과도한 인증절차 등으로 인해 감축실적을 제대로 인정받지 못하고 있는 상황"이라며 "온실가스 감축은 글로벌 문제이기 때문에 EU·일본의 사례와 같이 우리 기업의 해외감축실적을 NDC 달성에 적극 활용하는 방안을 검토해야 한다"고 주장했다.

이밖에 그린수소 생산시스템 구축 지원, 기후대응기금 활용방안 구체화, 폐플라스틱 재활용시 온실가스 감축실적 인정, 배출권거래제의 상쇄배출권 사용 비율 확대 등을 건의했다. 이날 간담회는 2030 NDC 등을 논의하기 위해 산업계가 탄소중립위원회에 소통창구를 만들자고 제안하면서 마련됐다. 위원회는 다음 달 말까지 2050 탄소중립 시나리오와 2030 NDC를 마련키로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr