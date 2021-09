락앤락, 위생 강화 음식물 쓰레기 냉장고 ‘따로,쓰냉’ 출시

소음 진동 최소화, 5도 이하 온도 유지로 세균 증식 예방

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품 기업 락앤락은 청결하고 위생적인 주방 환경을 지켜주는 음식물 쓰레기 냉장고 ‘따로,쓰냉’을 출시했다고 28일 밝혔다.

‘따로.쓰냉’은 ‘따로 사용하는, 쓰레기 냉장고’의 줄임말이다. 음식물 쓰레기를 냉동실에 얼려 보관하지 말고 ‘따로,쓰냉’에 보관하자는 의미를 담았다고 락앤락 측은 설명했다.

이 제품은 차량용 냉장고, 화장품 냉장고에 주로 사용되는 냉각 반도체 ‘펠티어 소자’를 적용해 소음과 진동을 최소화했다. 특히 냉기 전도율이 높은 알루미늄을 본체 내부 상단까지 올려, 차가운 냉기가 윗부분까지 골고루 퍼지도록 한 점이 특징이다. 내통 전체가 일반 냉장고의 평균 온도인 5℃보다 더 낮은 온도로 유지돼 부패로 인한 세균 증식을 예방한다.

락앤락에 따르면 본체와 연결된 ‘외통 뚜껑’은 강력한 밀착력과 공기 흐름을 차단하는 중공형 실리콘을, ‘내통 뚜껑’은 압착형 실리콘 링을 장착해 이중 뚜껑으로 악취와 벌레를 효과적으로 차단한다. 외통 뚜껑에는 단열재가 들어 있어, 내?외부 온도 차로 인해 이슬이 맺히는 결로 현상을 방지한다.

또한 내통 기준 3L, 2.3kg로 부피가 크지 않아 이동성이 좋다. 외통 뚜껑에 내통 뚜껑을 고정시켜 오픈 버튼을 한 번만 누르면 바로 음식물 쓰레기를 버릴 수 있다. 쓰레기를 비워야 할 땐 본체에서 내통만 따로 분리하면 깔끔하게 처리하기 쉽다. ‘따로.쓰냉’은 화이트, 그레이 두 가지 색상으로 출시됐다.

정재원 락앤락 소형가전 개발팀장은 “‘따로,쓰냉’은 주방 환경을 쾌적하게 조성하면서 인테리어 효과도 주고 싶은 고객들을 위해 개발된 제품”이라며 “음식물 쓰레기양이 애매하게 나오는 1인 가구, 요리를 자주하기 어려운 맞벌이 부부, 아이가 생기면서 버리는 음식물이 점차 증가하는 3인 가족에게 추천한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr