거세지는 태풍 '찬투' 제주앞바다 태풍경보로 격상

17일 오전 8시 제주와 가장 근접 예상…출근길 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제14호 태풍 ‘찬투’가 북상 중인 가운데 16일 오후 5시를 기해 제주앞바다 태풍주의보가 태풍 경보로 격상됐다.

태풍 '찬투'는 이날 오후 3시 현재 서귀포 남남서쪽 약 270㎞ 부근 해상에서 시속 18㎞의 속도로 북북동진하고 있다. 중심기압 980hPa, 강풍반경 280㎞, 최대풍속 초속 29m로 강도는 '중'이다.

찬투는 17일 오전 3시 서귀포 남남서쪽 약 110㎞ 부근에 위치할 것으로 예상되며, 6시간 뒤에는 서귀포 동남동쪽 약 50㎞ 부근 해상까지 진출할 것으로 예상된다.

제주도와 가장 근접하는 시간은 17일 오전 8시로 내일 출근시간 각별한 주의가 필요할 것으로 기상청은 내다보고 있다.

지난 13일부터 태풍의 간접영향을 받은 제주는 이미 이날 오전 9시까지 100∼800㎜의 비가 내렸다. 주요 지점별로 진달래밭 809.5㎜, 서귀포 342.8㎜ 강수량을 보였다.

바람도 점차 강해지겠다. 17일까지 최대순간풍속 30~40m/s(110~145m/h)의 매우 강한 바람이 불겠다. 해상에도 물결이 최대 8m까지 높게 일겠다.

찬투의 영향으로 제주국제공항에는 현재 태풍경보가 발효 중이며 항공편 운항에 일부 차질이 빚어지고 있다.

이날 오후 5시 기준으로 출발 3편, 도착 12편 등 15편이 결항하고 7편이 지연운항됐다.

바닷길의 경우 제주 기점 여객선 10개 항로 16척 모두 운항이 통제됐다. 한라산 탐방도 기상 악화로 전면 통제됐다.

한편 태풍 영향이 가시화되자 제주도는 16일 오전 8시30분부터 '비상 2단계'를 발령하고 24시간 비상대응체제에 들어갔다.

제주도 재난안전대책본부 관계자는 “인명피해 우려 지역 88곳, 하천 범람 취약지역, 비닐하우스, 대형 공사장 81곳, 해안로·포구·하천·계곡·세월교·저지대 위험지구 등을 대상으로 안전조치, 안전선 설치와 출입 통제 등 사전점검을 완료했다”고 말했다.

