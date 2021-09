중소기업계 "자영업자 생존 보장해야…방역체계 신속 개편을"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계는 소상공인, 자영업자의 생존을 보장할 수 있도록 코로나19 방역체계를 신속히 개편해야 한다고 촉구했다.

중소기업중앙회는 16일 성명서를 통해 코로나 장기화로 620만 소상공인과 550만 자영업자의 어려움이 가중되고 있다고 호소했다.

이들은 "사실상 영업을 포기한 채 대출과 투잡 등으로 버티며 절박한 나날을 보내는 중"이라며 "경제적 어려움을 이겨내지 못한 자영업자들이 극단적 선택을 했다는 소식까지 연이어 들려온다"고 전했다.

또한 "정부는 전 국민의 70%가 백신 접종을 완료한 후인 11월부터 방역 체계 전환을 본격 검토할 수 있을 것으로 전망했다"면서 "생존의 문턱에서 하루하루를 보내는 소상공인과 자영업자에게는 너무 늦은 시기"라고 했다.

특히 경제적 피해가 외식업과 서비스업, 소매업 등 취약 업종에 집중되고 있다며 '위드 코로나'에 발맞춘 방역 체계 개편을 재차 촉구했다.

그러면서 "방역 체계 개편은 방역을 포기하자는 것이 아니라 방역과 일상을 같이 하자는 것"이라며 "철저한 방역 수칙 준수를 전제로 한 단계적 일상 회복은 소상공인과 자영업자의 생존을 보장하기 위한 첫걸음"이라고 강조했다.

아울러 추석 연휴 기간 중 소상공인과 자영업자의 철저한 방역 수칙 준수를 당부했다.

중소기업계는 "철저한 방역 수칙 준수로 추석 연휴를 슬기롭게 보낸 후 위드 코로나가 더욱 가까워질 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

