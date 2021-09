윤석열 "비정규직이나 정규직이나 비슷"...청년들 '발끈'

윤석열 안동서 취업 앞둔 학생들 만나 '노동 시장 유연화' 강조

청년들 "윤석열 비정규직 현실 몰라...말도 안 되는 소리 말라"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 대선 예비후보 윤석열 전 검찰총장이 "임금이 같으면 비정규직과 정규직은 큰 의미가 없다"라고 발언한 것이 알려진 가운데 청년들은 비정규직을 현실을 몰라서 하는 말이라며 불만을 드러냈다.

13일 윤 후보는 경북 안동 SK바이오사이언스 공장 등을 방문한 후 국립안동대에서 취업을 앞둔 학생들과 만나 약 한 시간의 간담회를 가졌다. 한 학생이 윤 후보에게 청년 일자리가 구축되고 최저임금이 올라가면 기업이나 자영업에 부담이 될 수 있는 상황에서 상생할 수 있는 방안이 무엇이냐고 묻자 윤 후보는 "일자리라는 게 비정규직이냐 정규직이냐 대기업이냐 중소기업이냐 큰 차이가 없다"라고 대답했다.

그러면서 윤 후보는 "사실은 임금의 큰 차이가 없으면 비정규직이나 정규직이 큰 의미가 없다. 요새 젊은 사람들은 어느 한 직장에 평생 근무하고 싶은 생각이 없다"라고 말했다.

윤 후보는 또 노동 시장의 유연화를 강조했다. "미국은 해고가 굉장히 자유롭다. 회사가 조금 어려우면 자를 수 있게 돼있다"라며 "대신 기업이 세금을 많이 내게 해서 이를테면 실업수당은 6개월~9개월 주던 것은 2년~3년을 주는 식으로 사회안전망을 마련했다"라고 설명했다.

이렇게 윤 후보가 비정규직 일자리에 문제가 없다는 취지의 발언을 한 사실이 알려지자 청년들은 윤 후보가 비정규직 노동자가 처한 열악한 노동환경에 대한 인식이 부족하다고 지적했다.

20대 직장인 A 씨는 "이전 직장에서 비정규직일 때 2년씩 기간 연장해가며 경력 쌓는 게 애매해서 이직하는 것도 힘들었다"라며 "정규직과 비정규직은 사내 복지가 다른 경우가 많고 신용 대출을 받을 때도 순위가 밀린다. 임금만 같다고 비정규직 문제가 해결되지 않는다"라고 말했다.

이어 윤 전 총장이 젊은 세대가 장기 근속 의지가 없고, 고용 유연화는 실업 수당이라는 제도로 안정망을 마련하면 된다고 발언한 것과 관련해서 A 씨는 "안정을 추구하는 20대도 많다. 20대가 기업을 떠나는 것은 임금 등 처우가 좋지 않은 경우가 대다수"라며 "지금도 노동자들 중에서는 권리를 다 누리지 못하는 사람들이 많다. 실업수당도 회사에서 권고사직으로 노동부에 올려야 하는데 기업들은 꺼려한다. 실업수당 2~3년은 헛소리"라고 비판했다.

대기업 계열사 비정규직으로 일하는 20대 직장인 B 씨도 윤 후보의 발언에 대해 "말도 안 되는 소리"라며 불만을 토로했다. "회사에서 비정규직을 은근히 차별하는 분위기가 있다"라며 "비정규직을 직원들이 차별하지는 않지만, 정규직과 복지가 다르다. 비정규직은 회사 이용구역이 제한되어 있어 휴게실 사용도 못 한다"라고 말했다

B 씨는 "동일하게 일하거나 더 많이 일해도 임금이 다르니 차별을 느낄 수 밖에 없다"라며 "그렇게 비정규직이 좋으면 윤석열이 직접 비정규직으로 일해봐야 한다"라고 목소리를 높였다.

한편 지난달 16일 한국노동경제학회의 노동경제논집에 실린 논문 '코로나19가 임근근로자의 노동조건에 미친 영향'에는 코로나19 이후 비정규직 임금이 줄어든 것으로 나타났다. 같은 재난 상황 속에서도 기업과 고리가 약한 고용형태에 속한 사람일수록 피해가 더 크다는 의미다.

논문에서는 신규 임금근로자 기준으로 2017년 53.7%에서 2020년 59.2%로 꾸준히 비정규직이 늘어났으며 정규직 비중은 줄었다고 설명했다. 또 정규직과 비정규직 임금격차에는 노동시간이 영향을 미치고 있다고 분석했다. 비기간제, 시간제, 일일근로자의 경우 정규직보다 각각 2.32, 1.54, 2.83 시간씩 주당 노동시간이 줄었는데, 코로나19로 사회적 거리두기가 확대되면서 고용안정성이 떨어지는 형태의 노동자들에게 피해가 집중된 것으로 보인다.

논문 저자인 이용관 한국문화관광연구원 부연구위원은 "코로나19 시기 신규 인력은 정규직보다, 비정규직 특히 시간제와 일일 근로자의 임금이 상대적으로 감소했다"라며 "장기적으로 고용형태별로 임금소득 격차가 더 커질 수 있다"라고 밝혔다.

