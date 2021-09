[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아가 8월부터 한달간 운영한 ‘2021 대한민국 대표 레전드버거’ 선발을 위한 투표를 종료하고, 2대 레전드버거를 15일 발표했다.

결선 투표 운영 결과 예선 투표 1위를 차지한 유러피언프리코치즈버거가 1대 레전드버거인 오징어버거를 약 16% 득표율 차이로 꺾고 2대 레전드버거로 선정됐다.

결선 투표에는 총 40만명이 참여했으며, 투표 결과 유러피언프리코치즈버거는 득표율 약 58%, 오징어버거는 득표율 약 42%로 득표차 약 16%를 기록했다.

한편 수제 자연산 치즈 패티에 육즙 가득한 쇠고기 패티까지 넣어 풍성한 맛이 특징인 유러피언 프리코치즈버거는 2006년 출시 이후 3개월만에 500만개 이상 판매되며 소비자들에게 큰 관심을 받은 제품이다.

