태풍 '찬투' 북상…16일부터 무등산 탐방로 통제

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국립공원공단 무등산국립공원사무소(소장 이재원)는 제14호 태풍 ‘찬투’의 북상에 따라 오는 16일 오후 2시부터 탐방로를 사전 통제한다고 14일 밝혔다.

태풍 찬투는 오는 17일부터 제주도를 시작으로 광주, 전남지역에 영향을 줄 것으로 예보됐다.

이번에 통제되는 탐방로는 광주, 전남(화순, 담양) 지역 전체 총 63개 구간이다.

공원사무소는 태풍으로 인한 피해 예방을 위해 사전 안전조치와 함께 태풍 대응현황을 점검하는 등 재난상황에 대비한 비상근무체계에 돌입한다.

통제된 탐방로는 기상특보 해제 시 탐방로와 시설물 등의 안전점검 완료 후 이상이 없을 경우 개방할 예정이다. 개방일시는 국립공원 누리집을 통해 공지하게 된다.

최미경 무등산국립공원사무소 재난안전과장은 “태풍으로 인한 재산과 인명피해 최소화를 위해 선제적으로 탐방로 통제에 나서는 만큼 국민들의 적극적인 협조가 필요하다”고 말했다.

