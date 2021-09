광주시민 대다수 '생활쓰레기' 문제 해결 시급

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주시민 10명 중 8명이 환경 현안 가운데 '생활쓰레기' 문제가 가장 시급한 해결 과제라고 봤다.

광주시의회는 14일 예결위실에서 열린 '광주 탄소중립도시 환경포럼'에서 이 같은 설문조사 결과를 발표했다.

이번 시민설문조사는 광주녹색환경지원센터에서 지난 4월부터 한 달간 광주시민 5000명을 대상으로 실시했으며, 총 355명이 응답했다.

응답자의 85.6%가 환경 문제에 관심이 많다고 답했으며 가장 문제가 되는 환경 분야는 폐기물(생활쓰레기)이 84.5%, 자연환경 및 생태계 파괴가 60.3%, 대기오염이 59.4% 순으로 나타났다.

2019년과 2020년에 실시한 조사에서는 생활쓰레기 문제가 평균 34% 정도였던 것에 반해 이번 조사 결과에서는 시민 다수가 생활쓰레기 문제의 심각성을 체감하고 있는 것으로 드러났다.

신수정 의원(더불어민주당·북구3)은 “코로나19가 장기화되면서 비대면 소비가 증가하고 일회용품 사용이 급증하면서 늘어난 생활쓰레기 문제가 시민들에게 직접적인 체감이 되었을 것으로 생각한다”고 했다.

이어 “생활쓰레기에 관한 광주시민의 체감도가 높은 만큼 재활용과 쓰레기 감량을 위한 교육과 정책 마련에 주안점을 갖고, 광주가 자원순환 선도도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 다짐했다.

