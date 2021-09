[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 제14호 태풍 ‘찬투’의 영향으로 흐린 날씨를 보인 14일 전남 강진군 강진읍 5일 시장이 추석 제수를 마련하려는 주민들로 북적이고 있다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr