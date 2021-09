9월 바이오랠리! 또 한 번 갑니다! 초대형 대장株, 오늘만 공개!

"코로나로 운영하던 카페를 폐업하고, 지푸라기 잡는 심정으로 가입했어요.

문자대로 따라 사기만 하는데, 매월 천만원 씩 벌 수 있다니. 이게 말이 되나요? 감사합니다..."

(자영업자 유태준, 36세)

▶▶오늘도 역시나 상한가 적중! 1200% 급등할 다음 “上” 종목 선착순 공개!

* ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ : 세계최초! 신약재료+美승인!! 수요일 上 종목 [위에 링크 클릭!]

* 지트리비앤티(115450) : 45억원 규모 독감백신 유통계약 체결! 상한가 달성!

* 데브시스터즈(194480) : 소셜 RPG게임 글로벌 시장에서 흥행 성공! 상한가 달성!

* 일성건설(013360) : 이재명 관련주, 505억 규모 캄보디아 도로공사 수주! 상한가 달성!

* 카스(016920) : 이재명 관련주, 지지율 상승으로 관련주 상한가 달성!

▶▶ 2021년! 아주 크게 폭발 할 최고의 급등 유망주 발굴 ! 무료로 받아 보실 분! => [클릭]

“신청하고 3일동안 완전 소액으로 들어갔었는데 매일 상한가 수익 보고 깜짝 놀랬어요. 꿈인지 생시인지 싶더라고요. 그렇게 계속 받았는데 매일 상한가 행진이었어요. 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받고 있는데 가입비가 너무 저렴하다고 느낄 정도로 그 이상 매일 벌게 해주시니 그저 감사하단 말 밖에 할 수가 없네요. 감사합니다.”

(VIP 자영31진영훈 42세 회원)

▶▶ 수요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다 !!코로나19 경구용 치료제 '핵심 원료' 관련주, 놓치지 마세요 [델타 변이 백신 관련주 무료신청]

* 연속 상한가 예상 종목! (무료 문자 리딩) => 신청 즉시 추천주 발송!

* 시장을 주도할 ‘핵심주’ 선취매로 급상승 수익실현!

* 빠른 정보, 정확한 재료가 담긴 강력한 종목으로 승부!

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “9월 15일” 폭발합니다! 시초가 반드시 공략! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

[인공지능 상한가 적중]

*21.09.10 아모센스(357580) 上 적중!

*21.09.03 휘닉스소재(050090) 上 적중!

*21.08.18 신흥에스이씨(243840) 上 적중!

*21.08.09 에코프로(086520) 上 적중!

*21.08.04 코세스(089890) 上 적중!

*21.08.03 SM C&C(048550) 上 적중!

*21.07.28 넥스트사이언스(003580) 上 적중!

*21.07.23 세종메디칼(258830) 上 적중!

*21.07.21 이노뎁(303530) 上 적중!

*21.07.19 에이루트(096690) 上 적중!

*21.07.16 일진전기(103590) 上 적중!

*21.07.12 피앤씨테크(237750) 上 적중!

*21.07.08 피에이치씨(057880) 上 적중!

*21.07.05 한국비엔씨(256840) 上 적중!

*21.07.01 일성건설(022220) 上 적중!

*21.06.28 피에이치씨(057880) 上 적중!

*21.06.21 한세엠케이(069640) 上 적중!

*21.06.17 정원엔시스(045510) 上 적중!

*21.06.11 평화산업(090080) 上 적중!

*21.06.07 비에이치아이(083650) 上 적중!

*21.06.02 자연과환경(043910) 上 적중!

*21.05.28 삼성제약(001360) 上 적중!

*21.05.24 선익시스템(171090) 上 적중!

*21.05.17 이연제약(102460) 上 적중!

*21.05.11 바이오리더스(142760) 上 적중!

*21.05.07 삼성제약(001360) 上 적중!

*21.05.03 SJM홀딩스(025530) 上 적중!

*선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 타임 결승골의 주인공*

[오늘의 관심주]

웰크론한텍 웰크론한텍 076080 | 코스닥 증권정보 현재가 5,270 전일대비 955 등락률 +22.13% 거래량 28,146,899 전일가 4,315 2021.09.14 13:39 장중(20분지연) 관련기사 3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 에이비온 에이비온 203400 | 코스닥 증권정보 현재가 24,400 전일대비 5,200 등락률 +27.08% 거래량 4,587,516 전일가 19,200 2021.09.14 13:39 장중(20분지연) 관련기사 에이비온, 삼성바이오로직스와 ABN101 CDMO 계약 체결[공시+]에이비온, 코스닥 기술성평가 통과… 특례상장 ‘청신호’[공시+]에이비온, 항암제 신약 'ABN401' 국내 임상 1·2상 계획 승인 close NE능률 NE능률 053290 | 코스닥 증권정보 현재가 15,800 전일대비 50 등락률 +0.32% 거래량 1,224,099 전일가 15,750 2021.09.14 13:38 장중(20분지연) 관련기사 한일화학 보셨죠? “윤석열” 관련株! 하나 더 남았습니다!美 FDA 임상 3상 완료! 2000조 시장 거머쥘 바이오 新대장주'도리도리윤'에 실망?…현기증 나는 윤석열株 close 새로닉스 새로닉스 042600 | 코스닥 증권정보 현재가 20,600 전일대비 100 등락률 +0.49% 거래량 7,909,914 전일가 20,500 2021.09.14 13:39 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 13,000 등락률 -4.49% 거래량 579,833 전일가 289,500 2021.09.14 13:39 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 하반기 알루미늄·코로나·탄소중립주 퀀덤점프 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.