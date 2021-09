말 많은 전기車 충전 속도·용량 논란, 한국이 해결했다

한국표준과학연구원, 세계 첫 대직류 직류전력량 표준 개발

500kW 급속충전기까지 검정 가능

[아시아경제 김봉수 기자] 한국표준과학연구원(KRISS)이 세계 최초로 대용량(500kW급) 전기차 배터리 급속 충전 성능을 검증할 수 있는 기준을 개발했다.

표준연은 전기자기표준그룹이 전기차 급속 충전에 사용되는 대전류 직류전력량 표준을 개발하는 데 성공했으며 이를 이용하면 500 kW 급속충전기까지 검정할 수 있다고 14일 밝혔다.

KRISS는 이미 국가교정시험기관인 산업기술시험원 등을 대상으로 교정서비스를 개시했다. 이를 통해 전기차 급속충전기 계량오차 감소, 충전요금 과금 오류 감소 등 전기차 시장 전반의 신뢰성 확보가 가능할 전망이다.

전기차 시장 확대에 발맞추어 배터리 충전 용량·속도, 주행거리에 대한 검증은 세계적 관심사가 되고 있다. 전세계 전기차 메이커들은 400 kW 이상 충전이 가능한 급속충전기를 개발하고 있지만, 이의 신뢰성을 확보해줄 표준이 없었다. 스위스가 50 kW까지 표준을 제공하고 있는 게 고작이다.

KRISS 전기자기표준그룹은 국가기술표준원 차세대계량기술개발사업 지원으로 500 kW (1000 V x 500 A)급 직류전력량 표준을 개발하는 데 성공해 교정서비스를 개시했다. 500 kW급 직류전력량 표준은 세계에서 첫 번째로 확립한 사례다. KRISS는 기존에 개발 및 보유하고 있는 '직류전압 및 직류대전류 측정표준'을 이용했다. 정확한 직류전력을 출력하는 가상의 충전기를 만들고, 이 가상 충전기와 교정대상 충전기의 출력값을 비교해 오차를 평가한다. 개발한 표준의 불확도는 0.04 % (k = 2)이다.

2020년부터 법정계량기에 포함된 직류전력량계는 앞으로 계량에 관한 법률에 따라 주기적으로 검정을 받아야 한다. 산업기술시험원 같은 시험인증기관은 국가표준으로 교정된 측정기로 충전기들의 검정을 수행해야 하는데, 이번에 KRISS가 개발한 표준은 이러한 측정기들을 교정하는 데 사용될 전망이다.

이형규 KRISS 전기자기표준그룹장은 “KRISS가 기존에 축적해 놓았던 대전류 측정기술로 정부와 시장의 요구에 선제적으로 대응했다는 것에 큰 자부심을 느낀다”라며, “향후 전기차 급속충전기의 신뢰성 및 품질 향상에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

