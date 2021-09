왓챠·틱톡의 만남…틱톡 영상에 '내가 본 영화' 정보 추가

국내 최초 '틱톡 점프' 기능 도입

왓챠피디아 정보 링크로 연동

[아시아경제 차민영 기자] 온라인영상서비스(OTT) 왓챠가 글로벌 숏폼 영상 플랫폼 틱톡과 만났다.

왓챠는 틱톡 내에서 '왓챠피디아'의 정보를 틱톡 영상 내에 링크로 연동할 수 있도록 하는 '틱톡 점프' 기능을 도입했다고 14일 밝혔다. 틱톡 점프 기능을 통해 연동된 서비스는 국내에서 왓챠피디아가 처음이다.

사용자가 틱톡 영상을 게시하기 전 '링크 추가'를 누르면 바로 왓챠피디아를 확인할 수 있다. 이후 왓챠피디아에서 영화, 책, TV프로그램 등의 정보를 조회해 원하는 콘텐츠 내용을 영상에 태그할 수 있다. 이를 통해 틱톡 사용자는 앱 안에서 콘텐츠의 제목과 줄거리, 캐스팅 등 상세 정보까지 한 눈에 확인할 수 있다.

왓챠는 "왓챠피디아의 방대한 콘텐츠 정보를 공유해 틱톡 사용자들의 영상 제작에 영감을 주고, 나아가 콘텐츠를 통한 공감과 소통의 즐거움을 더욱 확대할 수 있다는 데 착안해 이번 기능 연동을 실시했다"고 설명했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr