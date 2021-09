제주해경, 태풍 ‘찬투’ 대비 비상근무체제 돌입

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 오상권)은 제14호 태풍 ‘찬투’가 북상해 제주도에 직접 영향을 줄 것으로 예상됨에 따라 13일 본격적인 비상 근무체제에 돌입했다고 밝혔다.

이날 오전 10시 기상청 발표자료에 의하면 제14호 태풍 ‘찬투’는 중국 상하이 남동쪽 약 320㎞ 부근 해상에서 중심기압 955hpa로 최대풍속 40㎧, 강풍반경 280㎞의 중형급 태풍으로 시간당 30㎞의 속도로 북상 중이다.

기상청 통계 자료에 따르면 `11~`20년까지 최근 10년간 태풍이 가장 많이 발생한 달은 9월로 연평균 5.3개의 태풍이 발생했고, 10월에는 연평균 3.7개가 발생했다.

특히 가을 태풍은 발생 개수뿐만 아니라, 이동 경로와 세기도 주목해야 한다.

여름에는 북태평양 기단이 한반도의 오른쪽에서 강한 힘으로 존재하기 때문에 주로 중국, 대만 쪽으로 지나는 경우가 많았으나, 가을에는 북태평양 기단이 약해지면서 태풍이 우리나라를 지나갈 확률이 높다.

또 태풍이 한반도로 올라오면서 태풍의 세력은 더 커지는데 중간에 육지와 만날 확률이 적어 바다로부터 뜨거운 수증기 덩어리를 계속 모으면서 올라오기 때문이다.

제주해경은 지난 5년간 태풍으로 침몰·침수 등 피해를 입은 선박이 81척이고, 이 중 9~10월 가을철에 78척(96.3%)의 피해가 집중됐고 선박 피해의 대부분은 항포구 내 계류 중에 발생했다.

또 피해를 최소화하기 위해 소형 선박은 육상으로 올리거나, 홋줄을 보강하는 등 선주(선장)의 세심한 관리가 필요하다.

무엇보다 많은 선박들이 항포구로 집결할 것으로 예상되기 때문에 어선 화재사고를 예방하기 위해 어획물을 미리 육상으로 올려 어선에서 엔진, 발전기, 냉동기 등 장비 가동도 자제해야 한다.

또 최근 서프보드 등을 활용한 레저활동과 갯바위 낚시객이 증가함에 따라, 태풍 내습 시 높은 파도와 너울에 휩쓸리지 않도록 주의해야 하며 개인의 안전을 위해 기상예보를 미리 확인하고 통제 요원의 지시에 잘 따라 줘야한다.

오상권 청장은 “가을 태풍이 위력적인 만큼 제주도민과 관광객의 피해를 줄이기 위해 최선을 다할 것이다”며 “관내 어선 및 제주통항 선박에 대해 사전 대피를 진행하고 항?포구 및 해안가 순찰을 강화한다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr