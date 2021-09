“위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?

무료체험 추천주로 선물 해드린 '윌링스(313760)' 계속 올라가고 있죠?

선착순 신청하신 30명의 무료 회원님들 진심으로 축하드려요! 침착하게 리딩에 따라주신 덕분입니다!

방역당국은 '위드 코로나'(단계적 일상회복)를 위한 전 단계로 재택치료 확대를 본격 추진한다고 합니다.

관련주로 분류된 이 종목은 IT 기업으로 다수의 기관과 협업하여 원격의료 서비스 플랫폼 구축을 준비중 입니다.

중대본, 정례브리핑에서 “앞으로 정부는 재택치료를 준비, 위드 코로나로 가는 길목에 반드시 거쳐야 될 관문” 발표

최근 강원도와 경기도에 재택치료 전담팀을 꾸려 재택치료를 보다 확대하고 있다고 공개

“무증상 및 경증환자를 위한 재택치료도 사전에 준비를 철저히 하겠다.” 발표

늦었다고 생각할 때 이미 늦었다고 생각하시지 마세요.

늦지 않았습니다. 우리가 함께 합니다!

“주식 시작하고 그냥 폐인이 되어 버렸습니다. 손실 종목에 버텨도 정신적으로 힘들고 손절하자니 용기가 안나고... 이러지도 저러지도 못하다가 이제는 방향성을 정해주고 앞길을 제시해주는 듬직한 동료와 함께 계좌 역전 중입니다.” ( VIP 정만호 회원 / 41세 )

[종목별 수익률 현황]

두산중공업 +142% 수익!

한전기술 +151% 수익!

바이오니아 +169% 수익!

매드팩토 +308% 수익!

에이텍티앤 130% 수익!

상아프론테크 +121% 수익 외 다수 종목 수익 실현중!

[오늘의 관심종목] : 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 42,800 전일대비 1,850 등락률 +4.52% 거래량 4,266,444 전일가 40,950 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세“진원생명과학” 후속! 초대형 대장株! close / 우진플라임 우진플라임 049800 | 코스피 증권정보 현재가 5,470 전일대비 540 등락률 +10.95% 거래량 1,416,979 전일가 4,930 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 기계·항공제조 업계, '금융연대'…中企에 3000여억 지원사출기업체 영업비밀 유출한 LS엠트론 연구원 2심서도 징역형코스피, 외인 순매수에 2180선 회복 close / 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 115,000 전일대비 26,500 등락률 +29.94% 거래량 1,152,556 전일가 88,500 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 셧다운제 폐지?? 신작 게임 공개?? 게임 관련 상승 직전 핵심株 공개!!데브시스터즈, 2Q 영업익 197억…전년比 흑자전환'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close / 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 14,850 전일대비 1,900 등락률 +14.67% 거래량 2,113,407 전일가 15,450 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 [이번 주 유상증자] 9월 첫째 주 공모 일정엠투엔, 594억원 규모 단기 차입 결정엠투엔, 신라젠 인수결정…600억원에 합병 close / 화신정공 화신정공 126640 | 코스닥 증권정보 현재가 2,930 전일대비 455 등락률 +18.38% 거래량 63,067,706 전일가 2,475 2021.09.13 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“윤석열” 잡는 “최재형” 황금 株! 주가 고공행진모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.