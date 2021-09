환경부, 화학안전주간 개최…시민사회·산업계·정부 생각 모은다

14~15일 이틀간 온라인 소통

시민사회·산업계가 직접 세부 행사 기획·운영

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 시민사회, 산업계와 함께 화학안전에 대한 국민 공감대를 형성하고 발전 방향을 논의하기 위해 14~15일 이틀간 '제2회 화학안전주간'을 개최한다고 13일 밝혔다.

화학안전주간은 시민사회-산업계-정부 간의 화학안전에 대한 시각차를 해소하고, 이해당사자 모두가 공감할 수 있는 정책 방향을 모색하기 위해 기획됐다. 앞서 지난해 11월4일부터 제1회 화학안전주간이 정부세종컨벤션센터에서 온·오프라인 동시로 진행된 바 있다.

올해 화학안전주간은 '함께 그린(GREEN) 화학안전'을 주제로 시민사회, 산업계, 환경부가 공동으로 기획했다. 화학물질정책 발전방안, 동물대체시험 활성화, 생활화학제품의 올바른 사용 등 총 9개 주제의 토론이 온라인상에서 진행된다.

첫째날인 14일에는 화학안전주간의 개막행사가 열린다. 한정애 환경부 장관은 "시민사회와 산업계의 도움과 노력이 없었다면 현장에서의 화학안전 정착은 쉽지 않았을 것"이라며 "화학안전은 우리 모두가 당사자라는 마음으로 적극적인 참여가 필요하다"고 강조할 예정이다.

개막행사에 이어 ▲화학안전정책포럼 ▲생활화학제품 자발적협약 성과공유 ▲중대시민재해예방을 위한 화학물질 안전관리 등 3개 분야별로 각종 토론 행사가 열린다. 특히 화학안전정책포럼에서는 현행 화학안전제도의 한계점과 그 원인을 진단하고 개선방안을 논의할 예정이다.

둘째날인 9월 15일에는 ▲화학사고 없애기 연찬회(제로 워크숍) ▲동물대체시험법 활성화 토론회 ▲생활화학제품 무엇이든 물어보살 ▲유자(유해물질로부터 자유로운) 학교가 간다! ▲지구를 위한 협력(콜라보) 토론회 ▲녹색화학포럼 등 6개 행사가 진행된다.

제2회 화학안전주간 세부내용 및 참여방법은 화학안전주간 홈페이지에서 확인할 수 있다. 모든 행사는 환경부 유튜브를 통해 중계된다. 국민 누구나 실시간으로 중계되는 행사에 자유롭게 참여해 질문을 하거나 의견을 나눌 수 있다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr