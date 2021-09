SK매직, '트리플케어 식기세척기 와이드' 마케팅 본격화

광고 온에어·체험단 모집

[아시아경제 김철현 기자] SK매직은 신제품 '트리플케어 식기세척기 와이드'를 선보이고 마케팅을 본격화한다고 13일 밝혔다. 이번 출시한 트리플케어 식기세척기는 한식기 기준, 국내 최초 최대 용량인 14인용 제품이다. 세계 최대 가전 전시회 '2021 CES'에서 CES 혁신상을 수상했다. ▲쿼드웨이브 살균세척 ▲듀얼 살균열풍 건조 ▲트리플 UV청정 보관 ▲자동문열림·닫힘 등 혁신 기술이 모두 담긴 제품이다.

먼저 SK매직은 제품 출시와 동시에 TV광고를 선보인다. 이번 신규 광고에서는 살균세척-살균건조-살균관리가 가능한 '트리플케어 시스템'을 바탕으로 SK매직만의 기술력을 강조한다.

광고와 함께 온라인을 통한 홍보활동도 본격적으로 펼친다. SK매직은 오는 10월 13일까지 트리플케어 식기세척기 와이드 체험단을 모집한다. 체험단은 블로그, 유튜브 등 SNS를 통해 제품 사용후기 업로드 미션을 오는 12월까지 수행하며 체험단으로 선정된 총 20명에게는 트리플케어 식기세척기 1대를 무료로 증정한다.

SK매직 관계자는 "SK매직은 지난 1993년 국내 처음으로 식기세척기를 선보이며 한국형 식기세척기 개발에 앞장서왔다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 더욱 강화해 30년 식기세척기 명가로서의 자존심을 계속 이어가겠다"고 말했다.

