현대차 아이오닉 5, 獨 차 전문지 전기차 평가 1위

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차의 첫 전용 전기차인 아이오닉 5가 독일 자동차 전문지의 전기차 비교 평가에서 1위를 기록했다.

12일 현대차그룹의 미디어 채널인 HMG저널에 따르면 독일 '아우토자이퉁'이 최근 실시한 크로스오버 전기차 3개 차종 비교 평가에서 아이오닉 5는 총점 3267점으로 최우수 모델에 선정됐다.

아우토자이퉁은 아이오닉 5, BMW iX3, 아우디 Q4 e-트론 3개 차종을 대상으로 바디(차체), 주행 컴포트(안락성), 친환경성/비용, 파워트레인 등 세부 항목을 평가했다. iX3는 3187점, Q4 e-트론은 3149점을 받았다.

아이오닉 5는 발진 가속과 최고 속도 항목에서 높은 평가를 받았고 충전 기술력도 호평을 받았다. 제동성능과 잔존 가치와 보증 기간 등 환경성 부문에서도 높은 점수를 달성했다.

아우토자이퉁은 "아이오닉 5는 미래 지향적인 디자인과 함께 기술적으로도 흥미로운 모습을 보여준다"며 "초고속 충전기술과 긴 보증기간이 동급 모델 중 가장 돋보인다"고 밝혔다.

