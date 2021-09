[국제이슈+] 아이돌 외모까지 규제하는 中 '정풍운동'

마오쩌둥 독재체제 구축 당시 시작

시진핑 3연임 앞두고 내부단속용이란 분석

[아시아경제 이현우 기자] 중국정부가 남자 아이돌 가수들의 과도한 화장을 금지하고 여성화되선 안된다고 강조하며 외모 단속까지 나서면서 중국 내에서도 논란이 심화되고 있습니다. 잘못된 풍조를 바로세운다는 명분이지만, 실제로는 시진핑 국가주석의 3번째 연임을 앞둔 내부단속과 함께 엔터테인먼트사들을 중심으로 이뤄지고 있는 자본유출을 가로막기 위한 조치로 풀이됩니다.

12일 중국 관영 중앙(CC)TV에 따르면 전날 중국 정부는 연예인의 광고활동에 대한 규제를 강화한다고 밝혔습니다. 허위·과장광고에 참여한 것이 드러난 연예인은 연대책임과 함께 행정처분을 받는다고 경고했는데요. 소득을 몰수하고 소득의 2배에 달하는 벌금을 부과하거나 3년간 광고를 할 수 없도록 조치한다고 발표했습니다.

중국 내에서는 최근 방송규제기구인 국가광전총국이 계속해서 연예계에 강력한 규제와 압력을 가하고 있습니다. 최근에는 남성 아이돌들의 화장을 금지하고 게임업계에도 여성스러운 남성 캐릭터를 만들 것을 금지하기도 했습니다. 광전총국은 지난 2일 발표한 성명을 통래 "기형적인 미적 기준을 근절해야한다"며 여성스러운 남성을 뜻하는 이른바 '냥파오'를 허용하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있죠.

냥파오가 망국의 원인?…자본유출 통제가 목적

중국정부는 냥파오 흐름이 망국으로 연결된다는 명분을 내세우고 있습니다. 중국 관영 신화망에서는 최근 "냥파오 흐름은 멈춰야 한다"는 제목의 사설을 통해 "냥파오는 외양만을 중시하고 추종하는 병적 심미관과 이를 이용하는 문화계가 낳은 현상"이라며 "이는 청소년에 미치는 부정적 영향으로 인해 일반 대중들의 반감을 사고 있다. 민족 부흥을 위해 불량 문화 침식을 저지하고 우수 문화 선양에 노력해야한다"고 강조했죠.

이것은 전근대시대 중국 왕조국가들에서 왕조멸망의 원인을 설명할 때 쓰던 수단인 음양오행론을 그대로 가져다 쓴 것으로 풀이되고 있습니다. 서기 3세기 위진남북조 시대의 간신이던 하안이란 대신이나 청나라 말기 가장 부패한 간신이라 불렸던 화신이란 인물도 모두 여성처럼 화장을 하고 다녔다는 것이죠. 음양의 이치를 어기는 풍습이 나라를 망하게 했다는 논리입니다.

중국 안팎에서는 공산국가인 중국에서 자신들이 부정했던 왕조국가들의 논리까지 끌어와 냥파오 근절의 명분을 세우려는 이유는 자본유출을 막기 위한 것으로 해석되고 있습니다. 냥파오 금지령을 빌미로 한류를 타고 중국에서도 큰 인기를 받고 있는 K팝 스타들에 대한 규제에 함께 나선 것도 이 때문으로 분석되고 있죠.

실제 중국의 자본유출 통제는 매우 강력하게 이뤄지고 있습니다. 지난 7월말 중국 국가외환과리국은 중국의 외환보유액이 3조2359억달러(약 3700조원)으로 지난 2016년 이래 최대치를 기록했다고 발표했죠. 중국의 외환보유액은 2017년 2조달러대로 낮아졌지만, 최근 강력한 자본통제 이후 다시 3조달러대로 올라섰습니다.

미국과 무역분쟁이 시작되고 자국 기업들에 대한 제재가 시작되면서 자본유출이 심화될 경우, 외화부족에 따른 경제 위기가 올 것을 우려하고 있는 것으로 알려졌죠.

시진핑 3연임 앞둔 내부단속…내년 가을까지 이어지나

일각에서는 시 주석이 내년 10월 3번째 연임 시도를 앞두고 반대파들의 목소리를 막기 위해 대대적인 내부단속에 들어간 것이란 분석도 나오고 있습니다. 중국 내부에서도 코로나19 사태와 경기악화, 청년 실업이 심화된 상황에서 시 주석의 3연임 시도가 결코 쉽지 않을 것이기 때문에 과도한 정풍운동에 들어갔다는 것이죠.

정풍운동은 본래 중국의 국부라 불리는 마오쩌둥이 1942년 처음 시작한 이래 1950년대와 60년대 걸쳐서 이어졌던 운동으로 세가지 잘못된 풍조를 바로잡는다는 '삼풍정돈'이라 불리던 운동입니다. 여기서 3가지 잘못된 풍조란 주관주의, 종파주의, 형식주의인데 당시 공산당원이 급격히 늘어나면서 내부에 파벌과 정치세력이 난립하자 마오쩌둥이 이를 통일하고 자신의 독재체제를 구축하기 위해 벌인 운동으로 알려져있습니다. 문화대혁명도 이 정풍운동의 한 유형으로 알려져있죠.

결국 시 주석이 3연임을 확정짓는 내년 10월까지 이러한 규제 광풍이 이어질 것이란 전망이 나오고 있습니다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 "시 주석의 3연임 여부는 내년 10월 열릴 20차 공산당 전국대표대회에서 공식 발표될 것"이라며 "앞서 지난달 초 공산당 주요 간부들이 베이다이허에서 회동을 갖고 시 주석의 3연임을 결정했다는 추측이 나오고 있다"고 보도하기도 했습니다.

권력에 대한 불안감이 해소된 이후에는 규제를 확실히 풀 것이란 전망이죠. SCMP는 "시 주석이 최근 사법기관 간부 전원을 대상으로 정풍운동을 벌이기도 했는데 이는 외부의 관측과 달리 시 주석이 본인이 3연임을 완벽히 자신하지는 못하고 있다는 반증일 수 있다"고 지적했습니다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr