방송사 가상광고 고지 더 명확하게…방통위, 협찬·가상광고 규칙 개정

[아시아경제 강나훔 기자] 방송통신위원회는 미디어 환경변화에 따른 규제혁신의 일환으로 형식규제 일부를 완화하는 내용의 '협찬고지 등에 관한 규칙'과 '가상광고 세부기준 등에 관한 고시' 개정안을 의결했다고 10일 밝혔다.

이는 올해 1월에 발표한 '방송시장 활성화 정책방안' 중 하나로 가상광고 및 협찬고지에 대한 과도한 형식규제를 최소화, 사업자의 자율성을 강화하기 위한 것이다.

먼저 개정안에 협찬고지의 매체간 비대칭 규제 해소 내용을 담았다. 지상파텔레비전중앙방송사업자, 지상파텔레비전지역방송사업자, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, 방송채널사용사업자로 돼 있는 사업자 구분을 텔레비전방송채널로 통합하고 매체간 규제차이가 있는 협찬고지 허용시간, 협찬고지 횟수를 유료방송 수준으로 완화했다.

또 방송사가 프로그램 종료시 협찬고지 위치 지정을 삭제하되, 자막의 위치가 프로그램 시청에 방해가 되지 않도록 하는 내용으로 협찬고지 자막 위치 규제도 완화했다.

아울러 프로그램 시작시 하는 가상광고 고지도 배경색과 대비되는 색상으로 고지하도록 해 시청자가 가상광고 포함여부를 명확하게 알 수 있도록 개선했다.

이번에 의결된 개정안은 공포 후 즉시 시행될 예정이다.

한상혁 방통위원장은 "그동안 과도한 형식규제가 방송사업자의 부담이 되었는데 시청권에 크게 영향을 미치지 않는 형식규제를 완화함으로써 방송사업자의 부담을 해소하고 자율성이 제고될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

