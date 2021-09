北열병식, 살 확 빠진 김정은…방독면 쓴 '코로나19 부대' 눈길

[아시아경제 강주희 기자] 북한이 9일 정권수립 기념일(9·9절) 73주년을 맞아 심야 열병식을 진행했다. 김정은 북한 노동당 총비서는 이전보다 살이 빠진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

북한 관영매체인 조선중앙통신은 이날 "공화국 창건 73돌 경축 민간 및 안전무력 열병식이 수도 평양의 김일성광장에서 성대히 거행됐다"며 "9월9일 0시 환영곡이 울리는 가운데 김정은 동지께서 열병광장 주석단에 나오셨다"고 보도했다.

북한이 열병식을 연 것은 지난 2012년 김 총비서 집권 이후 11번째다. 심야 열병식은 지난해 10월 당 창건일과 올해 1월 8차 당대회에 이어 세 번째다.

김 총비서는 이날 회색 양복 차림에 살이 부쩍 빠진 모습으로 열병식에 등장했다. 활짝 웃으며 건강에 이상이 없다는 점을 부각하는 보습을 보였다. 김 총비서는 이날 별도의 연설은 하지 않았다.

열병식에서는 정규군이 아닌 노농적위군(예비군)이 전면에 나서면서 기존 열병식과는 여러모로 다른 분위기를 연출했다.

동원된 무기는 122㎜ 다연장 로켓, 불새 대전차 미사일 등 재래식 무기와 오토바이·트랙터 등으로, 대륙간탄도미사일(ICBM)이나 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등 한국과 미국을 겨냥한 신무기는 등장하지 않았다.

대신 군견 수색종대, 주황색 방독면을 쓴 이른바 '코로나19 부대(비상방역종대)' 등이 등장해 시선을 모았다. 신무기와 전략무기를 배치해 대외적으로 존재감을 과시하기보다는, 코로나19 등으로 인한 경제난에 지친 북한 주민들을 위로하는 내부 결속에 초점을 맞춘 것이란 분석이 나왔다.

