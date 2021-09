옷값도 오른다…국제 면화가격 5년새 최고치

파운드당 96센트, 작년 2배

[아시아경제 이승진 기자] ‘의·식·주’ 물가 전반에 비상이 걸렸다. 코로나19 영향으로 크게 오른 밥상물가에 이어, 최근 국제 면화 가격이 2배 가까이 급등하며 의류 가격도 오를 전망이다.

10일 대륙간거래소(ICE)에 따르면 지난달 27일 기준 면화의 선물 가격은 최근 5년 중 최고치인 파운드당 96.27센트를 기록했다. 지난해 4월 면화 가격인 파운드당 48.41센트와 비교했을 때 약 2배로 뛴 가격이다. 9월 들어 면화 가격은 소폭 하락했지만 여전히 파운드당 가격은 95센트 내외로 고가를 유지하고 있다.

면화 가격은 기후변화로 주요 생산국가들이 재배 면적을 크게 줄인 가운데, 중국 등에서 수요가 크게 늘어나며 급등하기 시작했다. 세계 최대 면화 생산국 중 하나인 인도는 지난해보다 면화 생산면적이 약 7.7% 감소했고, 코로나19 여파로 생산량도 크게 줄어들었다. 또 다른 최대 면화 생산기지인 미국 텍사스 주 역시 지난해 심각한 가뭄 피해로 면화 재배면적이 크게 감소했다.

패션업계 관계자는 "면화를 비롯해 대부분의 원단 가격이 지난해 대비 10~20% 가까이 오른 상황"이라며 "원단 가격이 저렴할 때 대량 구매해 가격 인상 압박을 낮추고 있지만, 내년에는 원재료 가격 급등으로 전반적인 가격 인상이 이뤄질 수 있다"고 전했다.

국내 패션업체들의 생산 공장이 몰려있는 동남아시아 지역에 코로나19가 확산하며 셧다운이 반복되는 점도 의류 가격 인상 요인이다. 이랜드 베트남 공장의 경우 생산량이 절반으로 감소했으며, LF는 베트남과 인도네시아 물량을 한국공장으로 전환 배치했다. 지난달 나이키를 비롯해 베트남에 진출한 주요 신발·의류 브랜드는 조 바이든 미국 대통령에게 백신 기부를 요청할 정도로 동남아 지역 공장은 운영이 어려운 상황이다.

해외에서 생산되던 물량을 국내로 전환 배치하는 것도 높은 인건비로 임시 방편에 불과하다. 의류 제품의 특성상 대부분 사람의 손길이 닿아야 해 제품 제작에 인건비도 큰 몫을 차지한다. 해외와 비교했을 때 국내 인건비는 3~4배 비싼데, 최근 봉제사들의 인건비가 지난해와 비교해 2배 가까이 오르며 해외와의 격차는 더 벌어지고 있다.

패션업계 관계자는 "코로나19 영향으로 해상 화물 운송가격이 350% 이상 높아졌고, 일부 제품은 해상으로 오던 것이 항공으로 오는 등 제반비용이 크게 올랐다"며 "코로나19로 외출이 자제돼 의류 소비가 감소하는 점도 제품 가격 상승 요인으로 작용해 내년에는 의류 제품 전반에 가격 인상이 예상된다"고 설명했다.

