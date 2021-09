경남도, 노동자 "산재 예방" 위해 산업보건의 위촉

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 도 소속 현업노동자의 산업재해를 예방하기 위해 산업보건의 3명을 위촉했다고 9일 밝혔다.

경남도는 산업안전보건법에 따라 의학적 조치, 안전·보건체계를 구축하기 위해 창원, 진주, 김해에서 활동하는 예방의학과, 직업환경의학과 전문의 3명을 위촉했다. 이들은 도 소속 현업노동자의 산업재해 예방과 건강 증진을 위해 의학적 조치와 자문 역할을 맡는다.

경남도 소속 현업노동자는 지난 7월 기준으로 971명으로, 도로공사, 시설관리, 조경, 조리 등의 업무를 수행하고 있다.

박종원 경제부지사는 "도 소속 현업노동자의 산업재해 예방과 안전하고 건강한 일터를 만들기 위해 산업보건의를 위촉했다"며 "앞으로 산업보건의와 협력해 도 소속 현업노동자가 체감할 수 있는 안전·보건체계 구축에 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr