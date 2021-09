美 신규 실업수당 청구건수 31만건···코로나19 사태 이후 최저치

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 주간 신규 실업수당 청구건수가 코로나19 이후 가장 낮은 수준인 31만건으로 줄어들었다. 미국 노동시장이 정상화되고 있다는 신호로 풀이된다.

9일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 미국의 지난주 신규 실업수당 청구건수는 31만건을 기록해 전주 34만5000건 대비 3만5000건 줄어들었다. 코로나19 사태 이후 가장 낮은 수준이다. 앞서 다우존스와 블룸버그통신 등이 집계한 시장 전문가 예상치인 33만5000건보다도 적은 수치를 기록했다.

시장에서는 미국 노동시장이 점차 정상화되고 있다는 호재로 받아들여지고 있다. 실업수당 청구건수가 계속 낮아지면서 코로나19 사태 직전인 20만건대로 내려올 것이란 기대도 나오고 있다. 코로나19 사태 직전인 지난해 3월 둘째주의 실업수당 청구건수는 25만6000건이었다.

CNBC는 "8월 고용보고서에서 부진한 고용수치가 발표된 이후 일자리 상황에 대한 우려가 컸었다"며 "지난 4주간 평균 실업수당 청구건수는 33만9500건을 기록해 노동시장 회복을 뒷받침하는 수치를 보이고 있다"고 긍정적으로 평가했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr