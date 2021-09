日 스가총리, 23~26일 방미 조율중…임기 마지막 쿼드회담 참석할듯

[아시아경제 이현우 기자] 이달 말 총리 임기 종료를 앞둔 스가 요시히데 일본 총리가 오는 23일 조 바이든 미국 대통령과의 정상회담 및 대중견제 군사협의체인 쿼드(Quad) 회담을 마지막 외교 일정으로 잡기 위해 미국과 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

9일 교도통신에 따르면 쿼드 가맹국인 미국·일본·호주·인도 4개국은 첫 대면 정상회의를 오는 24일 미국 워싱턴에서 개최하는 방안을 놓고 조율 중인 것으로 알려졌다. 해당 일정이 확정되면 스가 총리는 23일부터 26일까지 미국을 방문할 예정이다. 이달 30일 임기 종료 직전 마지막 공식 일정이 되는 셈이다.

교도통신은 스가 총리가 이미 퇴진 의사를 밝혔지만 쿼드 회의를 주도하는 바이든 대통령의 초청에 응할 필요가 있다고 판단해 방미길에 오르는 방향으로 막바지 협의를 진행 중이라고 전했다. 중국을 견제하는 성격의 4개국 협의체인 쿼드는 바이든 행정부 출범 이후로는 지난 3월 온라인 정상회담을 개최한 뒤 코로나19 사태로 인해 아직 대면회담을 하지 못했다.

이번 쿼드 정상회담에선 탈레반이 장악한 아프가니스탄 정세를 비롯해 자유롭고 열린 인도·태평양의 실현, 코로나19 공동 대응 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다.

스가 총리는 이번 방미가 성사되면 바이든 대통령과 2번째 대면 양자 회담을 할 것으로 보인다. 지난 4월 백악관에서 첫 대면 회담을 한 두 사람은 이번 회담에서도 대만해협의 평화와 안정을 위한 협력을 재확인할 것으로 보인다고 니혼게이자이신문이 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr