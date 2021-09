유승민 "尹, 분노조절 못해… 김웅은 깃털에 불과, 몸통은 윤석열"

"尹, 비뚤어진 언론관 가져"

유승민·홍준표, 압박면접 '불만'

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원이 윤석열 전 검찰총장에 대해 "굉장히 분노 조절을 잘 못 하는 것 같다"고 평가했다.

유 전 의원은 9일 금천구 한 스튜디오에서 열린 '국민 시그널 면접'에 참석한 후 기자들과 만나 윤 전 총장의 전날(8일) 기자회견에 대해 언급하며 "마이너 언론은 마치 공신력 없는 것 같이 표현한 것 자체가 굉장히 비뚤어진 언론관"이라고 밝혔다.

또 윤 전 총장의 '고발 사주' 논란에 대해서는 "검찰에서 (고발장을) 만든게 확실하고, 당에 전달된 게 사실이라면, 윤 전 총장은 후보 자격이 없다"고 지적했다.

그는 야당에 고발장을 전달했다는 의혹을 받고 있는 손준성 검사에 대해서도 "대검에서 상당히 고위 직책을 갖고 있던 분인데 자기 혼자 생각으로 그 문건을 만들어 고발하라고 했다는 건 도저히 안 믿긴다"고 말했다.

또 전날(8일) 캠프 대변인직에서 사퇴한 김웅 의원에 대해서는 "답답했다. 김 의원은 단순한 전달자였고 깃털에 불과하다. 몸통은 윤 전 총장과 손 검사"라며 "문재인 정부의 검찰을 100% 믿을 수는 없지만, 검찰이 앞으로 수사를 하면 증거가 나오지 않겠나"며 진실 규명을 촉구했다.

한편 유 전 의원은 당 선관위가 마련한 '국민 시그널 면접'의 방식과 면접관에 대해서도 불만을 드러냈다. 이번 행사 면접관은 진 전 교수와 김준일 뉴스톱 대표, 박선영 동국대 교수가 맡았다.

그는 "후보들에게 공평한 시간을 주고 자유롭게 대답하는 게 가장 공정한 방식"이라며 "(면접관으로 선정된 진중권 전 동양대 교수는) 윤 전 총장을 공개적으로 지지한 사람(이다). 선관위가 어떻게 저런 분을 면접관으로 모셨는지 모르겠다"고 꼬집었다.

같은 당 대선후보인 홍준표 의원도 "이런 쇼잉하는 행사는 가능하면 하지 말고 후보 토론을 해야 한다"며 면접관에 대해서도 "골수좌파로 (질문이) 배배 꼬였다"고 혹평했다.

두 후보는 당 지도부가 고발 사주 의혹 규명을 위해 꾸린 '공명선거추진단 단장'에 김재원 최고위원이 선임된 것에 대해서도 문제를 제기했다.

홍 의원은 "김 최고위원은 내년 3월까지 입을 좀 닫아줬으면 좋겠다"며 "본인은 아주 힘들 거다. 검증할 사람은 윤석열 후보밖에 없는데 윤 후보 앞장서서 역성들다가 검증하려고 하니 얼마나 힘들겠나"고 했다. 유 전 의원도 "김 최고위원이 (고발 사주 의혹을) 조사할 자격이 있는지 모르겠다"며 "그 분은 윤 후보 대변인 역할을 하는 사람 아닌가"라고 전했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr