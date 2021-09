고양시, '2022 고양 세계태권도 품새 선수권대회' 홍보관 운영

오는 12일까지 킨텍스 제2전시장

[아시아경제 라영철 기자] 내년 고양 세계태권도 품새 선수권대회를 앞두고 경기 고양시가 오는 12일까지 킨텍스 제2전시장에서 개최하는 제6회 대한민국 국제 관광박람회장에 '2022 고양 세계태권도 품새 선수권대회' 홍보관을 운영한다.

가상현실에서 태권도를 체험하는 'VR 체험관'을 이용할 수 있으며, 시 태권도 시범단의 품새와 격파 등도 볼 수 있다.

시는 대회 엠블럼, 마스코트, 슬로건을 만들고 미스터 트롯 가수 나태주가 속한 K타이거즈 제로를 홍보대사로 위촉했다.

시 관계자는 "15년 만에 국내에서 여는 세계태권도 품새 선수권대회인 만큼 성공적인 대회가 되도록 많은 관심을 가져달라"고 당부했다.

'2022 고양 세계태권도 품새 선수권대회'는 내년 4월 21일부터 24일까지 고양시 킨텍스에서 70여 개국 2000여 명이 참가한 가운데 개최한다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr